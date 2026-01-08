Las compraventas de vivienda repuntan un 7,1% en noviembre y las hipotecas encadenan 17 meses al alza

Archivo - Nuevo Gijón, urbanismo, pisos - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado unas 114.750 compraventas de inmuebles en el mes de noviembre de 2025, lo que supone un incremento del 8,1% respecto al mismo mes de 2024, de las que algo más de 58.500 han sido compraventas de vivienda, con una subida anual del 7,1% tras tres meses de moderación.

"Estos datos suponen un repunte frente a la estabilización observada desde los meses de verano", de acuerdo con las cifras provisionales de la Estadística Registral Inmobiliaria, publicadas este jueves por el Colegio de Registradores.

Por su parte, el informe de los Registradores apunta a que las hipotecas han experimentado un incremento mayor, al constituirse más de 56.000, con un incremento interanual del 9,6%. Más de 43.200 de esas hipotecas se han constituido sobre viviendas, lo que a su vez supone un incremento del 10,6% respecto al mismo mes del año pasado y encadena 17 meses de crecimiento.

Todas las comunidades y ciudades autónomas excepto tres han registrado incrementos de compraventas totales durante el mes de noviembre. Entre los incrementos destacan por encima del 20% Melilla (32,2%), Cantabria (31,9%), País Vasco (28,5%) y Murcia (21,8%). Por su parte, solamente Madrid (-9,9%), Aragón (-1,4%) y Baleares (-0,9%) han sufrido descensos.

Atendiendo exclusivamente a las compraventas de vivienda, los mayores incrementos han sido en Melilla (33,3%), Canarias (27,9%) y Murcia (21,8%), mientras que los únicos descensos se dieron en Madrid (-11,1%), Asturias (-5,9%) y Baleares (-0,3%).

En términos absolutos, Andalucía, Valencia y Cataluña han superado las 15.000 compraventas totales, con Andalucía superando las 21.000. En cuanto a las compraventas de vivienda, las mismas comunidades ocupan los primeros puestos, con Andalucía cerca de 12.000 operaciones.

Por su parte, el número de hipotecas constituidas sobre todo tipo de inmuebles ha aumentado en catorce comunidades y ciudades autónomas. Los mayores incrementos se han podido observar en Cantabria (64,4%), Castilla y León (25,9%), Ceuta (21,5%) y País Vasco (20,5%), mientras que las mayores disminuciones en el número de hipotecas totales se han producido en Melilla (-26,2%), Madrid (-8,6%) y Navarra (-5,3%).

En cuanto a las hipotecas sobre vivienda, también se han producido aumentos en catorce comunidades, destacando entre ellas, con tasas por encima del 20%, Cantabria (49,2%), Ceuta (32,7%), Valencia (24,1%) y Andalucía (20,0%). Por su parte, los mayores descensos se han producido en Aragón (-9,0 %), Navarra (-6,3%) y Madrid (-5,1%).

En cuanto al número absoluto de hipotecas, Andalucía, Cataluña y Madrid han superado las 8.000 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles, destacando Andalucía con más de 11.200, mientras que en hipotecas de vivienda Andalucía casi ha alcanzado las 9.000 constituciones.