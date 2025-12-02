El desajuste entre el precio de la vivienda y del PIB es del 12,8%, lejos del 44,2% de 2007

Archivo - Vivienda, alquiler. - IREKIA - Archivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El desfase entre el crecimiento de los precios de la vivienda y el avance de la economía a nivel nacional se situó en el 12,8% en el segundo trimestre de 2025, una cifra moderada en comparación con episodios previos como el de 2007, cuando llegó al 44,2%, máximo histórico, o en 2020, cuando alcanzó el 16,9% por el impacto del confinamiento.

Según se desprende de un estudio de UVE Valoraciones, este desfase también se encuentra lejano al registrado en los años noventa, cuando llegó al 36,1%.

Al descender al nivel de comunidades autónomas, los últimos datos disponibles del PIB son de 2024 y, en esa fecha, el desfase nacional entre precios y economía era del 8,87%, con cinco regiones superando entonces el desfase medio nacional, con Cataluña (15,28%) y Madrid (14,74%) como casos más destacados, seguidas de Baleares (11,97%), Cantabria (10,27%) y Andalucía (9,14%).

En Cataluña, el peso del mercado de Barcelona y la influencia de Girona y Tarragona explican gran parte del diferencial observado, y en Andalucía el comportamiento de Málaga, junto con Cádiz, Granada y Sevilla, impulsan también un desfase por encima del promedio.

El estudio señala, además, que Extremadura y Castilla la Mancha son las únicas comunidades en las que los precios han crecido muy por debajo de la evolución de sus economías.

Según el estudio de UVE Valoraciones, las zonas que requieren mayor vigilancia son Cataluña, Madrid, Baleares y la provincia de Málaga y, en menor medida, Cantabria, Cádiz, Granada y Sevilla. Asimismo, las provincias de Alicante y Valencia merecen también atención debido al fuerte incremento reciente de sus precios.

LAS DIFICULTADES PARA INICIAR VIVIENDA ESTÁN DETRÁS DEL 'GAP'

La comparación de los desfases con el número de viviendas iniciadas desde 2019 y con los déficits residenciales estimados por UVE Valoraciones muestra patrones desiguales.

Según el estudio, no existe correlación entre desfase y actividad promotora, lo que apunta a que en algunas regiones -como Cataluña o Cantabria- las dificultades para iniciar nuevas promociones, como la escasez de suelo y trabas administrativas, pueden haber ampliado la brecha entre demanda y precios.

En cambio, la relación entre desfases y déficits de vivienda es más evidente, aunque no concluyente. Baleares y Madrid, con los déficits más pronunciados, registran también tensiones de precios superiores.

Además los casos de la Comunidad Valenciana y Murcia, donde, pese a un déficit significativo y a un bajo volumen de viviendas iniciadas, el desfase de precios es reducido, una "anomalía relevante que requiere seguimiento", según UVE Valoraciones.

"Los desfases actuales no justifican hablar de burbuja, pero sí muestran tensiones en áreas concretas donde la oferta es insuficiente o la demanda crece con más rapidez que la economía. Para anticipar posibles riesgos es imprescindible reforzar el análisis y mantener una vigilancia continua en las zonas más expuestas", ha concluido el presidente de UVE Valoraciones, Germán Pérez.