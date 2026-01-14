Díaz avisa: "regalar" dinero a los caseros no abarata la vivienda y acusa al PSOE de descuidar la coalición

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y fundadora de Sumar, Yolanda Díaz, ha advertido este miércoles al PSOE de que "regalar dinero público" a los caseros no rebaja el precio de la vivienda, al tiempo que ha acusado a los socialistas de "descuidar" la coalición al presentar medidas en vivienda "de manera unilateral", sin negociación con Sumar.

"Tenemos que recoser el país por esa grieta de una fábrica de desigualdad que se llama vivienda. Y regalar dinero público a los caseros no hace bajar el precio de la vivienda", ha dicho la vicepresidenta en relación al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de conceder incentivos fiscales a aquellos caseros que mantengan el precio del alquiler a los inquilinos.

"A lo largo de la democracia, la única política que hubo en España, daba igual quién gobernara, si el PP o el PSOE, era incentivar fiscalmente, la compra de vivienda. Ahora, la propuesta que hace el PSOE, coincidiendo aquí con Vox y con el PP, es hacer incentivos fiscales a los caseros para que mantengan el precio de la vivienda tal y como está. Esto quiere decir que muchas personas que hoy, en Madrid o en Coruña, tienen un alquiler, de 1.200 euros, les regalemos dinero público, es decir, una bonificación fiscal del 100%, para que mantenga ese precio de 1.200 euros", ha explicado Díaz en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

Para Díaz, esto sería una política "completamente fallida y un estrepitoso error", porque los recursos públicos "tienen que estar, por ejemplo, para reducir la desigualdad".

La vicepresidenta segunda ha subrayado que, ahora mismo, la urgencia en materia de vivienda pasa por congelar de inmediato los alquileres, pues toca este año renovar más de 600.000 contratos.

Así, y según la carta firmada por los ministros de Sumar que publica este miércoles 'El País', Díaz ha afirmado que lo que se necesita es congelar las rentas del alquiler e impedir la tenencia también y la compra especulativa "para que los fondos de inversión no se hagan" con los barrios de España.

"También hablar de las viviendas vacías que tenemos en España. Hay personas que prefieren tener las viviendas completamente cerradas a ponerlas a disposición de la ciudadanía que lo necesita hoy", ha añadido Díaz.

PIDE AL PSOE QUE NO ABRA LAS PUERTAS DE LA MONCLOA A VOX

La vicepresidenta segunda ha advertido al PSOE de que "si no entiende que la costura por la que está sangrando España es la imposibilidad de los jóvenes de emanciparse, le va a abrir las puertas de La Moncloa a Vox".

"Para que Vox no llegue a La Moncloa, hay que arreglar el problema principal de nuestro país, que es la vivienda", ha recalcado la vicepresidenta.

Preguntada por si ha hablado con el presidente del Gobierno sobre sus anuncios de vivienda, Díaz ha admitido que no ha hablado con él, pero sí con el PSOE, y ha afirmado que Sumar estaba negociando con los socialistas medidas en vivienda hasta que el lunes hizo "ese anuncio unilateral" del nuevo decreto de vivienda.

"Nos avisaron cinco minutos antes de salir de manera unilateral en una comparecencia del presidente del Gobierno. Imagínense ustedes si yo estoy negociando con los agentes sociales, negociando, y cinco minutos antes actúo de este modo. Yo creo que es importante cuidar la coalición. Lo llevo diciendo hace mucho tiempo", ha denunciado la ministra.

En este sentido, Díaz cree que el PSOE está descuidando la coalición al actuar de esta manera. "Si uno está negociando, y teníamos ayer una reunión (prevista) sobre el Real Decreto que había presentado Sumar en materia de vivienda, actuar bien no se ha actuado. Sobre todo cuando se conocen las posiciones. El problema es que el lunes se han desmarcado con una posición unilateral", ha insistido.