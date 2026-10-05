Ayuso anuncia rebajas de impuestos para compra de vivienda nueva y de segunda mano a jóvenes menores de 40 años

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Hotel Palace, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España).- Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes dos nuevas rebajas de impuestos para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes menores de 40 años para nueva construcción o de segunda mano, con un ahorro que ha estimado en 116 millones al año, coincidiendo con las protestas que se están realizando en toda España a favor de la vivienda y contra los desahucios.

La primera, un nuevo tipo reducido del 4% sobre Transmisiones Patrimoniales (TPO) para vivienda habitual de segunda mano, que actualmente está en el 6%. La segunda se realizará en el de Actos Jurídicos Documentados para la adquisición de inmuebles de nueva construcción, que pasará del 0,75% al 0,4%, según ha dado a conocer en un desayuno informativo en la capital.

Ambas medidas se reflejarán en los Presupuestos regionales de 2027, cuyo proyecto de Ley se aprobará este mes de octubre por el Consejo de Gobierno, y permitirán equipararse con la bonificación de la que ya se benefician las familias numerosas en la Comunidad de Madrid.

En el caso de Transmisiones Patrimoniales, supondrá pagar un tercio menos de cuota en la compra, siempre y cuando no supere los 450.000 euros. Se estima que podrán beneficiarse cerca de 40.000 jóvenes, con un ahorro de 114 millones y una media de casi 3.000 euros por persona.

Así, para una pareja que compre un inmueble de 300.000 euros, pagará 12.000 euros por este concepto, frente a los 30.000 que tendría que abonar en CCAA como Cataluña. Esta iniciativa beneficiará a alrededor de 40.000 personas, con un ahorro medio estimado de 2.850 euros.

Por su parte, el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que grava la compra de vivienda nueva, se reducirá del 0,75% al 0,4%, con un ahorro previsto de 2,1 millones de euros anuales para beneficiar a 4.200 jóvenes madrileños.

"Estas son una de las medidas que venimos anunciando, pero que sin duda tienen que formar parte de políticas liberales y abiertas, todo lo contrario de lo que están promoviendo abiertamente desde el Gobierno de La Moncloa", ha señalado la presidenta. Considera frente a ello que ser joven en España es "una gran oportunidad" y, en la Comunidad de Madrid, "mucho más".