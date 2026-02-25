Inmocemento gana 346,6 millones de euros en 2025, un 128% más por la venta de Giant Cement Holding

Archivo - Logo de Inmocemento (FCC). - INMOCEMENTO - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Inmocemento, sociedad independiente fruto de la escisión de los negocios inmobiliario y de cemento de FCC, ha obtenido un beneficio neto atribuible de 346,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 128,6% más respecto al ejercicio anterior, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este aumento se explica por el impacto extraordinario de los resultados generados en la operación de venta de Giant Cement Holding a Heidelberg Materials North America, que ascendieron a 132,9 millones de euros.

El grupo elevó sus ingresos hasta los 967 millones de euros, un 2,4% más respecto al 2024, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) creció un 2% hasta los 318,9 millones de euros, con un margen Ebitda en el 33%.

Por su parte, el resultado neto de explotación (Ebit) alcanzó los 307,6 millones de euros, un 8,8% más que el ejercicio anterior. que se explica por la evolución del Ebitda y el mayor impacto contable en el ejercicio de la revisión del valor de mercado de los activos en renta del área inmobiliaria por un importe de 23,2 millones de euros.

Por su parte, la deuda financiera neta se redujo hasta los 458,9 millones de euros, lo que representa una disminución del 46,2% respecto a diciembre de 2024.

El patrimonio neto a cierre del ejercicio alcanzó 3.264,8 millones de euros, frente a 2.938,6 millones de euros del ejercicio anterior. Este avance del 11,1% se explica principalmente por la contribución del resultado neto alcanzado en el periodo.