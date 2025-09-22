Isabel Rodríguez se reunirá esta semana con CC.AA. para abordar el nuevo Plan Estatal de Vivienda

Confía en un acuerdo con CC.AA. del PP si "no hay una llamada de Génova"

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avanzado que se reunirá esta semana con las comunidades autónomas para abordar el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en un encuentro de carácter técnico, con el objetivo de convocar "próximamente" una reunión en la que puedan participar los consejeros de vivienda de las autonomías.

Así lo ha indicado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press en la que ha trasladado su confianza en alcanzar un acuerdo con las comunidades autónomas, que, según la ministra, se han mostrado "favorables" a hablar, salvo en el caso de Madrid.

"No nos han dado un no rotundo, salvo Madrid, que tiene que estar siempre a la contra de todo para mantener su posición como líder de la contra", ha expuesto la titular de Vivienda.

En esta línea, Isabel Rodríguez ha indicado que desde el Gobierno trabajarán por un acuerdo para el nuevo Plan Estatal de Vivienda con las autonomías, que ve posible "si no hay una llamada de Génova".

"¿Confío en Génova y en Feijóo? Me cuesta. Lo ha demostrado hace una semana, con las 37 horas y media para los trabajadores. Patéticamente, lo está demostrando en su posición con el genocidio que está ocurriendo en Palestina y, por tanto, tengo poca confianza en este señor, pero por mí no va a quedar", ha apuntado.

"No espero nada de esta oposición de Feijóo. Lo ratifico, no espero nada de Feijóo, lamentablemente, para este país. Pero sí espero de quienes hoy presiden comunidades autónomas, aunque sus siglas sean las del Partido Popular y también de los alcaldes y alcaldesas que están en sus ayuntamientos con las siglas del Partido Popular", ha añadido.

SE HA IDO "MUCHO MÁS ALLÁ" DEL ACUERDO DE COALICIÓN CON SUMAR

En este sentido, preguntada por las críticas de Sumar al Plan Estatal de Vivienda, Isabel Rodríguez ha recordado que el Gobierno "no es uniforme", pero lo que sale del Consejo de Ministros "es el acuerdo del Gobierno" y el nuevo Plan Estatal fue presentado en el Consejo de Ministros de la semana pasada.

"Ya he cumplido mis compromisos con el Gobierno y el Gobierno ya dio el visto bueno, el pistoletazo de salida a este plan el pasado martes en el Consejo de Ministros", ha expuesto.

Asimismo, ha remarcado que se ha cumplido con el acuerdo de coalición entre Sumar y PSOE en materia de vivienda e, incluso, que se ha ido "mucho más allá".

"Nunca escribimos y hemos sido capaces de hacerlo, que pusiéramos en marcha una empresa pública que va a liderar ese parque público de vivienda (...). No estaba escrito, y lo hemos hecho, que habíamos de acompañar al sector de la construcción. (...) No estaba escrito que podíamos triplicar los presupuestos y lo vamos a hacer", ha expuesto.