Junts pide garantizar los recursos para adecuar los pisos de la Sareb que gestionará Cataluña

Archivo - La diputada de Junts y secretaria primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, durante una rueda de prensa, a 6 de mayo de 2024, en Argelès, Rosellón (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Junts ha reclamado, después que este viernes Gobierno y la Generalitat hayan acordado que Cataluña gestione 13.000 viviendas y más de 300 solares que pertenecían a la Sareb, que la gestión de las mismas venga acompañada de los recursos necesarios para adecuarlas.

"Necesitamos saber si estos pisos llegan con el dinero necesario para ser arreglados, porque muchos de ellos no tienen condiciones para ser utilizados", ha dicho la diputada del partido Glòria Freixa en un comunicado, en que ha pedido también clarificar la titularidad y que no se traspase tan solo la gestión de forma temporal.

Ha cuestionado el coste de esta cesión a las arcas de la Generalitat, y ha pedido "claridad y presupuesto" al acuerdo de esta mañana, especialmente de cara a los ayuntamientos.