Madrid y Barcelona, entre las ciudades del mundo con mayor aumento del precio de la vivienda de lujo

Archivo - Vivienda de lujo. - TECNITASA - Archivo

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Madrid y Barcelona continúan consolidando su posición dentro del mercado residencial de lujo internacional, según la última edición del informe 'Savills Prime Residential World Cities Index', que analiza la evolución de los principales mercados residenciales de alta gama en 30 ciudades de referencia a nivel mundial, incluyendo los segmentos ultra lujo, lujo y emergentes en el mercado 'prime' de cada ciudad.

Los precios registraron un avance medio global del 0,6% durante el primer semestre del año, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica, la moderación económica y un crecimiento cada vez más desigual entre mercados.

Madrid registró un crecimiento del 2,4% y Barcelona del 1,5%, situándose ambas ciudades por encima de la media internacional y reafirmando el dinamismo de sus respectivos mercados, ha explicado Savills.

FORTALEZA PATRIMONIAL DE LOS COMPRADORES

"Si bien el ritmo de crecimiento global se ha moderado respecto a los años más dinámicos del ciclo, el comportamiento general del mercado continúa siendo positivo y el segmento residencial 'prime' sigue mostrando resiliencia, respaldado por la escasez de oferta y la fortaleza patrimonial de sus compradores incluso en un entorno internacional más complejo", ha detallado.

A pesar del aumento en los últimos años, Madrid y Barcelona siguen manteniendo niveles de precio inferiores a los de otros mercados consolidados.

El precio medio de la vivienda 'prime' según el índice internacional de Savills alcanza los 11.700 euros el metro cuadrado en Madrid y los 9.600 euros el metro cuadrado en Barcelona, frente a los 19.000 euros el metro cuadrado de París, los 18.200 euros el metro cuadrado de Londres, los 25.000 euros el metro cuadrado de Nueva York o los 26.300 euros el metro cuadrado de Ginebra.

CRECIMIENTO POR ENCIMA DEL 2% EN LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO

La directora de obra nueva residencial Madrid en Savills, Yolanda Rueda, ha explicado que "Madrid sigue alineando su mercado residencial prime con Europa".

"Considerando solo el 'high-end', los precios medios se sitúan entre 15.000 y 18.000 euros el metro cuadrado y en los próximos meses prevemos la incorporación de nuevos proyectos en algunas de las principales zonas 'prime' de la capital, con precios en torno a los 25.000 euros el metro cuadrado", ha señalado, añadiendo que se observa una "clara evolución hacia tickets más elevados, con un número creciente de viviendas que superan los seis millones de euros respecto a años anteriores".

El director de residencial Barcelona en Savills, Pablo Balea, ha declarado que en la ciudad condal, si se centra el análisis en la franja más alta del mercado, los precios medios se sitúan en torno a los 10.000 y 12.000 euros por metro cuadrado, con picos de entre 15.000 y 18.000 en activos singulares de obra nueva en ubicaciones como Paseo de Gracia o Turó Park".

"De cara a la segunda mitad del año esperamos un crecimiento sostenido, ya que lo que se modera es el volumen de operaciones, no el valor, el comprador mantiene su interés", ha concluido Balea.

En cuanto a previsiones, Madrid y Barcelona forman parte del reducido grupo de ciudades para las que Savills prevé crecimiento por encima del 2% en la segunda mitad del año, junto a otros mercados como Lisboa (Portugal) y otras ciudades asiáticas que lideran la evolución global por la escasez de oferta de calidad frente a una sólida demanda doméstica e internacional.

Solo Ciudad del Cabo (Sudáfrica) crecerá por encima del 4% según la consultora internacional, que apunta que frente a una dinámica más sincronizada en ciclos anteriores, para los próximos meses prevé una evolución del mercado 'prime' cada vez más condicionada por factores locales.