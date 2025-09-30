El mercado inmobiliario mundial alcanza los 335 billones de euros en 2024, un 0,5% menos

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El valor total del mercado inmobiliario mundial, incluyendo residencial, terciario y agrícola, ha alcanzado los 393,3 billones de dólares (335,7 billones de euros) en 2024, manteniendo su posición como el activo "de mayor valor a nivel" mundial, según los datos publicados por la consultora inmobiliaria Savills.

No obstante, el valor agregado del inmobiliario mundial experimentó en 2024 un descenso interanual del 0,5%, debido, según Savills, a la bajada del 2,7% en el mercado residencial, que se situó en 286,9 billones de dólares.

El mercado inmobiliario mundial supera el valor combinado total de la renta variable, la deuda y el oro, donde todo lo extraído en la historia (20,2 billones de dólares) apenas equivale al 5% del valor total del sector inmobiliario, que ha crecido un 21,3% desde 2019, en línea con la evolución del PIB global en el mismo periodo (+25,6%).

Aunque la mayoría de los países registraron incrementos gracias a la subida de precios y a la creación de nuevo stock, el promedio global se redujo debido al retroceso en los valores en China, el mercado inmobiliario más valioso con un 23,5% del valor residencial mundial, seguido de Estados Unidos (20,7%) y Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá, Australia, Corea del Sur e Italia, que en conjunto concentran el 71% del valor inmobiliario.

El valor del sector inmobiliario terciario alcanzó los 58,5 billones de dólares (49,8 billones de euros), lo que representa un aumento del 4,1% interanual, impulsado por el desarrollo de nuevos activos y la estabilización de los valores. Algunos mercados, como el de EEUU, se beneficiaron de un aumento de la inversión en el sector manufacturero como parte del impulso hacia la relocalización de la producción.

Por su parte, el valor del suelo agrícola ascendió a 47,9 billones de dólares (40,8 billones de euros), con un incremento del 7,9% en 2024, impulsado por la escasez de oferta y la mayor demanda asociada al crecimiento poblacional y al aumento del consumo alimentario per cápita.

Savills señala que aunque el ritmo de crecimiento varíe entre sectores y geografías, los "fundamentales a largo plazo" del inmobiliario se mantienen "sólidos como activo de valor y motor de crecimiento económico y desarrollo".

La compañía subraya que, a pesar de que factores coyunturales, como los elevados tipos de interés o los ciclos de mercado, pueden afectar a ciertos segmentos en el corto plazo, "a largo plazo la posición del real estate como el activo de mayor valor del mundo parece garantizada".