Estas son las zonas con más viviendas 'ocupadas' a la venta, según Idealista

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El volumen de viviendas sin posesión que se ofertan en el mercado de venta creció un 4,6% en el cuarto trimestre de 2025 respecto al trimestre anterior, hasta las 24.058 viviendas okupadas anunciadas entre octubre y diciembre, según un estudio publicado por idealista basado en los inmuebles publicados en su plataforma.

Según el informe, Barcelona fue la provincia que lideró el 'ranking' de viviendas okupadas a la venta en el cuarto trimestre de 2025, con 7.307 viviendas. Le siguen Murcia (1.658 viviendas), Madrid (1.634 viviendas), Alicante (1.402 viviendas), Málaga (1.209 viviendas), Sevilla (1.102 viviendas), Girona (1.068 viviendas) y Tarragona (1.000 viviendas).

En el lado opuesto está la provincia de Soria, con solo 3 viviendas, y tras ella se sitúan Zamora (15 viviendas), Palencia (16 viviendas) y Teruel (24 viviendas).

Por comunidades autónomas, el 40% de todas las viviendas 'okupadas' a la venta en España están en Cataluña, seguida por Andalucía, que concentra el 20% del total, y la Comunidad Valenciana, con el 11%.

Seguidamente, Murcia y Madrid, que disponen cada una del 7% de esta oferta, mientras que en Castilla-La Mancha se queda en el 4%. Le siguen Canarias, con el 3%, y Baleares, con el 2%. En todas las demás comunidades se quedan en un 1%, excepto en La Rioja y Navarra, donde la baja incidencia de este fenómeno hace que no tengan peso estadístico en este ranking.

En valores relativos, Guadalajara es la capital donde más ha crecido el volumen de viviendas 'okupadas' a la venta respecto al tercer trimestre, un 133%, aunque los datos reflejan que en esta provincia se ha pasado de tener 3 a tener 7. Le siguen Teruel (+100%) y Pamplona (+80%), ambas con una situación similar en lo referente a oferta de este tipo.

Entre los grandes mercados, el mayor aumento se ha dado en Bilbao (+12,9%) y Madrid (+10,4%), mientras que se ha reducido en Málaga (-2,6%), Palma (-7,6%), Barcelona (-8%), Sevilla (-14%), San Sebastián (-14,8%) y Valencia (-24,5%).

IMPACTO POR PROVINCIAS

Según el informe, Barcelona es la provincia en la que más pesan las viviendas 'okupadas' en el mercado de venta, ya que el 8,3% de toda la oferta en la misma está en esta situación.

Le siguen las provincias de Sevilla (5,7%), Huelva (5,7%), Murcia (5,7%) y Almería (5,4%). Con una tasa superior a la media nacional están también las provincias de Toledo (5,1%), Lleida (4,6%), Tarragona (4,6%) y Girona (3,8%). En Madrid la tasa se encuentra en el 2,6%.

"Los datos ponen de manifiesto que el problema de las viviendas okupadas que salen al mercado, lejos de ser un efecto puntual, se está estableciendo como parte del paisaje inmobiliario y casi en un producto de inversión más", ha expuesto el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, que ha pedido un "cambio urgente" de políticas para revertir este problema.