La rentabilidad del alquiler subió al 7% al cierre de 2025, un punto más que un año antes, según pisos.com

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La rentabilidad bruta del alquiler en España en diciembre de 2025 se situó en el 7,02%, más de un punto por encima respecto a 2024 (5,89%), según la estadística de pisos.com.

Este es el rédito anual que un propietario de una vivienda consiguió al ponerla en alquiler tras su adquisición. Así, teniendo en cuenta que el precio medio de compra de una residencia tipo de 90 metros cuadrados en España fue de 218.430 euros (2.427 euros/metro cuadrado) y que la renta media mensual fue de 1.278 euros, el propietario obtuvo un total de 15.346 euros brutos anuales, lo que le arrojó una rentabilidad bruta por el activo del 7,02%.

El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, ha señalado que el alquiler de vivienda en España se ha convertido en uno de los ámbitos "más activos y con mayor presión" dentro del mercado inmobiliario, y ha añadido que el aumento sostenido de las rentas, especialmente en las grandes ciudades, responde a una combinación de factores como la insuficiencia estructural de oferta, la evolución de las preferencias de los demandantes y la creciente competencia de otros usos alternativos del parque residencial.

El ranking de pisos.com sobre la rentabilidad media del alquiler de las capitales de provincia españolas dibuja una horquilla que va desde una rentabilidad máxima del 8,21% registrada en Tarragona al 3,87% de Donostia-San Sebastián.

En este sentido, las rentabilidades más altas se encuentran en la ya citada Tarragona (8,21%), seguida por Sevilla (7,75%), Jaén (7,35%), Huesca (7,21%), Ávila (7,18%), Castellón de la Plana (7,04%), Murcia (7,03%), Córdoba (6,99%), Barcelona (6,99%) y Segovia (6,99%).

En el ranking de rentabilidad de las capitales de provincia menos beneficiosas figuran Donostia-San Sebastián (3,87%), Palma (4,38%), Cádiz (4,58%), Pamplona (4,66%), A Coruña (4,68%), Salamanca (4,75%), Logroño (4,87%), Málaga (4,88%), Bilbao (4,88%) y Santander (4,91%).

"Las diferencias entre capitales de provincia responden a la relación entre el precio de compra y la presión de la demanda en cada mercado local. Aquellas capitales con valores de adquisición más contenidos y una demanda estable de alquiler tienden a ofrecer mayores retornos, mientras que, en los mercados más tensionados, el elevado coste de entrada limita la rentabilidad pese a las altas rentas", ha explicado Font.