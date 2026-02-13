La patronal inmobiliaria rechaza que el Gobierno penalice en el IRPF a los caseros que suban el alquiler

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, interviene en una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha criticado este viernes la medida que el Gobierno estudia para penalizar a los caseros que suban el alquiler a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El presidente de la federación, José María Alfaro, ha indicado que esta medida ofrece "inseguridad jurídica" y una "elevada incertidumbre normativa" para los propietarios de las viviendas.

Esta penalización solo se aplicaría en el caso de subidas al finalizar el contrato, y no en el incremento anual (normalmente del IPC) permitido por la ley, y se trata de una iniciativa que está actualmente en fase de negociación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios.

El Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez también pretende limitar los contratos de temporada con un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.

En este sentido, la asociación advierte de que esto puede agravar la crisis del mercado del alquiler, ya que, según el comunicado, puede reducir "de forma directa el alquiler de larga duración, especialmente en las zonas de mayor demanda, donde la caída de oferta alcanza en algunos casos hasta el 50%.