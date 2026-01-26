Los portales inmobiliarios prevén unas 500.000 hipotecas en 2025 y un interés medio menor al 2,9% en 2026

Archivo - Vivienda, compraventa, hipotecas. - DAVID ZORRAQUINO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los portales inmobiliarios estiman que el ejercicio 2025 se cerró con cerca de 500.000 hipotecas sobre vivienda y que el interés medio de los préstamos hipotecarios se situó por debajo del 2,9% a comienzos de 2026 debido a la senda de bajos tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE).

Así lo han indicado después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) diera a conocer este lunes que el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 12,4% el pasado mes de noviembre respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar 43.319 préstamos, su mayor cifra en un mes de noviembre desde 2010, con un interés medio en los préstamos para vivienda del 2,97%, por encima del 2,81% del mes anterior y el más alto desde el pasado mes de junio (2,99%).

En un comunicado, la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, ha explicado que el Euríbor previsiblemente se mantendrá estable en la primera etapa de 2026, lo que seguirá incentivando a las entidades financieras a ofrecer condiciones hipotecarias competitivas, pero que no se compensará el fuerte encarecimiento acumulado del mercado, que cerró 2025 con una subida del 20%.

Por su lado, el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, ha recalcado que las cifras de noviembre confirman "la solidez" de un mercado hipotecario en pleno crecimiento, con un repunte apoyado en un volumen de compraventas histórico y en una oferta hipotecaria todavía atractiva por parte de la banca.

Para el consejero delegado y cofundador de la 'fintech' de contratación de hipotecas Trioteca, Ricard Garriga, todo apunta a que 2025 cerrará por encima de las 500.000 hipotecas, una cifra que confirma la "fortaleza" del mercado actual, mientras que en 2026 se igualarán o incluso mejorarán los datos de 2025.

Por su parte, el portal iAhorro señala que ante la expectativa de que la vivienda siga encareciéndose y de que las condiciones de financiación puedan empeorar en el futuro, muchos compradores siguen optando por adelantar su decisión de compra, impulsando así el número de hipotecas firmadas incluso en los últimos meses del año.