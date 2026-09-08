El precio medio del alquiler de vivienda crece en agosto un 8,5% anual y un 0,27% en el mes, según pisos

Archivo - Un cartel de 'Se Alquila' en un edificio de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vivienda en alquiler en España tuvo en agosto de 2026 un precio medio por metro cuadrado de 14,86 euros, lo que supone una subida mensual del 0,27% y un repunte interanual del 8,55%, según el informe de precios de alquiler elaborado por pisos.com.

"El mercado del alquiler está sometido a una presión estructural mucho mayor", ha asegurado el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, que ha añadido que la oferta disponible no consigue responder a una demanda que no tiene una alternativa sencilla. El experto ha indicado que "el precio es más una consecuencia que la causa del problema".

El portavoz del portal inmobiliario ha señalado que las dificultades de acceso a la propiedad convierten al alquiler "en la única puerta de entrada posible al mercado de la vivienda", y ha añadido que la escalada de precios "condena a los jóvenes a seguir en casa de sus padres y a los no tan jóvenes, en el mejor de los casos, a estar en un piso de alquiler que pueden pagar pero que ni está en la zona que quieren ni cumple con sus expectativas".

El informe mensual de pisos.com revela que las regiones más caras para vivir de alquiler en agosto de 2026 fueron Madrid (21,80 euros el metro cuadrado), Baleares (19,01 euros) y Cataluña (16,84 euros), mientras que las rentas más económicas estuvieron en Extremadura (6,99 euros el metro cuadrado), Castilla y León (7,69 euros) y Galicia (7,99 euros).

En el último mes, el incremento más llamativo tuvo lugar en La Rioja (2,06%). El mayor descenso se dio en la Región de Murcia (-1,37%). Respecto al año pasado, Castilla y León (24,03%) fue la que más subió. Ninguna región se devaluó en el último año.

En la clasificación de provincias por renta, en agosto de 2026 la primera posición fue para Madrid, con 21,80 euros por metro cuadrado. Le siguieron Barcelona (19,01 euros) y Baleares (18,90 euros).

En el lado opuesto, Ourense cerró la clasificación con 5,40 euros por metro cuadrado. Otras provincias económicas fueron Jaén (5,66 euros) y Ciudad Real (5,68 euros). La provincia que más encareció sus alquileres en el último mes fue Lleida (6,01%), mientras que la que más los abarató fue Girona (-2,07%). De un año a otro, la mayor subida registrada fue la de Huesca (27,84%). Ninguna provincia ajustó sus rentas en el último año.

En cuanto a las capitales de provincia, Barcelona fue la más cara para los inquilinos, con 30,21 euros por metro cuadrado. Le siguieron Madrid (29,49 euros) y Donostia-San Sebastián (21,51 euros). Por el contrario, Zamora fue la más barata, con 6,71 euros por metro cuadrado. Otras capitales de provincia económicas fueron Huelva (7,37 euros) y Zamora (7,40 euros).