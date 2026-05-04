El precio de la vivienda usada sube un 3,2% interanual en abril y un 0,2% mensual, según pisos.com

Cartel de venta de viviendas - EUROPA PRESS

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la vivienda de segunda mano en España se situó en abril en 2.442 euros por metro cuadrado, cifra que supone un 3,2% más que en igual mes de 2025 y que representa a su vez un ascenso mensual del 0,2% respecto a marzo, según un informe de pisos.com publicado este lunes.

Según el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, el mercado de la vivienda en España atraviesa "uno de esos momentos en los que la inercia parece haber sustituido al análisis, con subidas de precio que se consolidan como una nueva normalidad".

En este sentido, ha afirmado que no es un fenómeno coyuntural, "ni una burbuja clásica en el sentido especulativo del término". "Es, más bien, el resultado de un desequilibrio estructural que llevamos años ignorando", ha añadido.

Según Font, el propietario medio ha interiorizado que "esperar equivale a ganar más", alimentando esa expectativa una espiral en la que la referencia de precios deja de ser el valor real del inmueble y pasa a ser el máximo alcanzado en la zona.

"Se está configurando una sociedad en la que la propiedad inmobiliaria actúa como un factor determinante de estabilidad económica, ampliando la brecha entre quienes ya están dentro del mercado y quienes intentan entrar en él", ha advertido Font.

El informe del portal inmobiliario constata que las regiones más caras en abril de 2026 fueron Baleares (5.163 euros por metro cuadrado), Madrid (4.568 euros) y País Vasco (3.309 euros), y las más baratas Extremadura (851 euros por metro cuadrado), Castilla-La Mancha (959 euros) y Castilla y León (1.243 euros).

En términos mensuales, el mayor repunte del precio de la vivienda usada se lo anotó Extremadura (+0,65%), mientras que Navarra fue la única donde bajó el precio (-0,37%).

En valores interanuales, los crecimientos más pronunciados de precios en la vivienda de segunda mano correspondieron a Madrid (+6,2%), Navarra (+4,8%) y Baleares (+3%). Por contra, los mayores descensos se dieron en Castilla y León (-6,8%), Extremadura (-6,2%) y Castilla-La Mancha (-2,2%).

Por provincias, Baleares fue la provincia más cara, con 5.163 euros por metro cuadrado, seguida de Madrid (4.568 euros) y Guipúzcoa (3.838 euros). En el lado opuesto se situó Ciudad Real, que cerró la clasificación con 722 euros por metro cuadrado. Otras provincias económicas fueron Jaén (780 euros por metro cuadrado) y Zamora (788 euros).

La capital más cara fue Donostia-San Sebastián, con 6.622 euros por metro cuadrado, seguida de Madrid (6.378 euros) y Palma (5.349 euros). Por contra, Jaén fue la más asequible, con un precio de 1.270 euros por metro cuadrado.