El PSOE busca rebajar la ley de Bildu para prohibir la publicidad de pisos turísticos ilegales

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua y el diputado de Bildu Oskar Matute durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado una serie de enmiendas en el Congreso para tratar de rebajar la proposición de ley de Bildu que se tramita en la Cámara Baja para prohibir a las plataformas digitales publicitar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con un número de licencia o registro.

La formación 'abertzale' busca con su propuesta establecer un régimen de multas y también la responsabilidad legal sobre las empresas y plataformas de evitar la proliferación de alojamientos ilegales para su alquiler. Para detectar estos alojamientos ilegales, Bildu propone en el artículo 25 de su ley impulsar una unidad especializada para la inspección y control de las viviendas de uso turístico.

Entre las funciones de este organismo están el análisis del cumplimiento normativo y realizar comprobaciones periódicas a las empresas prestadores de servicios con el objetivo de comprobar que las viviendas de uso turístico ofertadas disponen de la correspondiente licencia o número de registro.

ENMIENDAS PARA QUITAR ARTÍCULOS

Sin embargo, el PSOE ha registrado una enmienda, recogida por Europa Press, con la que plantea eliminar ese apartado. Junts ha registrado una enmienda en ese mismo sentido.

Pero además de ese artículo 25, el Grupo Socialista ha registrado otras dos enmiendas de supresión, una para eliminar la disposición adicional tercera del texto original, pues hacía referencia a la unidad especializada; y otra para que el Ministerio de Vivienda o de Derechos Sociales y Consumo establezcan en el plazo de tres meses un régimen sancionador que multe a las empresas por las malas praxis estipuladas en la proposición.

El PSOE justifica eliminar el desarrollo del régimen sancionador porque entiende que tiene que quedar "debidamente regulado" en una norma con rango de ley "omnicomprensiva". Asimismo, los socialistas han presentado otros ajustes legales al texto para salvaguardar las competencias autonómicas en materia de alojamientos turísticos.