Rodríguez dice que ya se han entregado unas 100.000 viviendas de las 180.000 prometidas por Sánchez

Plantea el pacto para el Plan de Vivienda como "un acuerdo entre gobiernos responsables" en Vivienda y no entre Gobierno y oposición

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que ya se han entregado entorno a 100.000 viviendas de las más de 180.000 prometidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la campaña electoral.

Así, lo ha indicado Rodríguez en una entrevista en 'Onda Cero' recogida por Europa Press, en la que ha indicado que estas viviendas en ocasiones las entrega ella o los presidentes de otras comunidades autónomas.

"Esas 184.000 viviendas vienen como consecuencia del esfuerzo inversor que ha hecho este Gobierno. (...) Estamos trabajando para dar respuesta a este problema", ha expuesto.

En esta línea, ha reiterado que el problema de la vivienda es "complejo" y ha pedido hablar a la ciudadanía con "sinceridad" porque este problema no se soluciona en "dos días".

Por otro lado, sobre el nuevo barrio Campamento en Madrid, la ministra de Vivienda ha avanzado que estará en marcha "muy pronto" y antes de que termine el año se demolerán los edificios.

NIEGA QUE EL PLAN DE VIVIENDA NO INCLUYA PROPUESTAS DE LAS CC.AA.

Sobre el encuentro que mantendrá mañana con los consejeros de las comunidades autónomas para abordar el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, la ministra ha afirmado que "confía" en las autonomías y ha negado que el plan no incluya propuestas de las comunidades tal y como mantiene el Partido Popular.

"Hemos tenido hace una semana una reunión de trabajo con los técnicos. Efectivamente, allí se manifestaron todavía algunas mejoras que podemos tener en cuenta. Ya hemos incorporado muchas mejoras. Por eso, a mí me sorprenden algunas veces los comunicados de los partidos políticos", ha expuesto.

Isabel Rodríguez ha subrayado que plantea el pacto para el nuevo Plan como "un acuerdo entre gobiernos responsables" de las políticas de Vivienda y no como un pacto entre el Gobierno y la oposición porque espera "poco" del PP y de su presidente, Alberto Núñez Feijóo.

"Yo estoy muy receptiva", ha añadido la titular de Vivienda sobre el encuentro de mañana, a la vez que ha indicado que el acuerdo para afrontar el problema de la vivienda es "impepinable" y que todas las administraciones deben "sumar" desde su marco de competencias y "aportar" soluciones.

"Estamos en la dirección correcta y, salvo algunos que todavía no han entrado en razón, creo que cuento con el consenso mayoritario", ha añadido.

LA VIVIENDA SERÁ "MUY PROTAGONISTA" EN LOS PRÓXIMOS PGE

Preguntada por los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Isabel Rodríguez ha reconocido que la complejidad "no va a ser pequeña", pero que el Gobierno ha estado expuesto y ha alcanzado mayorías en "escenarios más complejos".

"Espero que los grupos sean capaces de posicionarse en este sentido y si no tendrán que explicarse mucho", ha añadido, a la vez que ha indicado que el Gobierno está trabajando para llevar los Presupuestos a la Cámara y que la política de vivienda va a ser una parte "muy protagonista" de los mismos.