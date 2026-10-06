Sánchez anuncia que el nuevo decreto incorpora 10.000 millones en préstamos para primera vivienda

1123360.1.260.149.20261006131225 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros ha aprobado, de nuevo, los dos Reales Decretos-Ley de vivienda que fueron rechazados el pasado viernes en el Pleno del Congreso, con algunas modificaciones, y ha indicado que el mecanismo 'Tu Casa', con préstamos de hasta 50.000 euros para primera vivienda, estará dotado con 10.000 millones de euros.

Sánchez ha explicado que la línea de préstamos, gestionada por el ICO, está dirigida a personas y familias con ingresos pero sin ahorro suficiente para afrontar la entrada de una hipoteca y tendrá carácter intergeneracional, por lo que no estará limitada solo a los jóvenes.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sánchez ha reconocido que el segundo decreto, que regula la prórroga automática de los alquileres, no dispone actualmente del apoyo de una mayoría parlamentaria, por lo que no entrará en vigor hasta ser revalidado por la Diputación Permanente, algo bastante improbable por el rechazo no solo de Junts, sino también del PNV.

Así, los decretos aprobados este martes "mantienen la esencia" de los que decayeron el viernes, pero con algunas cambios y medidas nuevas. Sánchez ha señalado que la decisión de volver a aprobar estos decretos surge de que las "circunstancias que los hacían imprescindibles no han cambiado" y que incluyen "medidas de puro sentido común, de humanidad" y ponen "pie en pared a los fondos buitre".

Los decretos incluyen 21 medidas destinadas a facilitar el alquiler y la compra asequible, crear más oferta de vivienda, dar tranquilidad y estabilidad a la población y combatir la especulación.

Además de la dotación de la línea del ICO, otra de las novedades de estos decretos es la incorporación de un fondo de impacto social dotado con 400 millones de euros para impulsar la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales, una financiación que permitirá promover miles de viviendas con impacto social y alquiler asequible.

SE AMPLÍA LA DEFINICIÓN DE FONDO 'BUITRE'

Asimismo, el nuevo texto endurece las condiciones para la compra especulativa de vivienda por parte de los llamados fondos 'buitre', ampliando su definición y las condiciones de las excepciones con respecto al anterior texto.

En materia de protección de los inquilinos, se regula mejor la publicidad, promoción y oferta de los arrendamientos de vivienda, que deberá incluir el índice de referencia del precio del alquiler --en las zonas donde se aplique la ley de vivienda y las zonas tensionadas--, el límite de renta aplicable en los ámbitos sujetos a limitación legal y, cuando proceda, la condición de gran tenedor del arrendador.

Respecto a los pequeños propietarios, el marco regulatorio en materia de desahucios se mantiene respecto al texto anterior y se incorpora el pago por parte de las administraciones de las posibles costas procesales e intereses moratorios, cuando corresponda.

Por otro lado, las viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) quedarán adscritas a la empresa pública Casa 47 para que puedan ponerse a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible.

PIDE EL APOYO DEL RESTO DE GRUPOS

Sánchez ha vuelto a pedir a los grupos parlamentarios que convaliden estos decretos en la Diputación Permanente porque no están hablando "de una cuestión ideológica sino de humanidad, de puro sentido común", y ha recalcado que en el Gobierno de España ni "tiran la toalla" ni dejan "tirada a la gente".

El líder de Ejecutivo ha insistido en que la vivienda se ha convertido en una cuestión que afecta a una amplia mayoría social y ha recalcado que hay ciudadanos cuyos salarios o pensiones no les permiten afrontar el alquiler, ahorrar para una entrada hipotecaria o ayudar a sus hijos a emanciparse, por lo que ha defendido que las instituciones deben responder ante esta situación.

ADMITE QUE ESTAS MEDIDAS NO RESOLVERÁN EL PROBLEMA

"Creo que es imperativo, es imperioso intervenir el mercado de la vivienda", ha afirmado el presidente, quien ha advertido, no obstante, de que las medidas aprobadas "por sí solas no van a resolver el problema" y deberán acompañarse de la construcción de cientos de miles de viviendas, especialmente públicas y asequibles.

En este sentido, ha reivindicado la actuación del Ejecutivo durante sus más de ocho años de Gobierno y ha citado la aprobación de la primera ley estatal de vivienda, la creación de Casa 47, el incremento de los presupuestos destinados a vivienda y la transferencia de 7.000 millones de euros a las comunidades autónomas para la construcción de vivienda protegida a través del Plan Estatal de Vivienda.

"Se ha hecho mucho, pero tenemos que hacer mucho más", ha indicado el presidente, que ha vinculado esta necesidad con la convocatoria de elecciones generales y ha explicado la necesidad de alcanzar una mayoría parlamentaria suficiente para poder aprobar las medidas regulatorias.

Sánchez ha reconocido que este Gobierno en minoría les ha obligado a negociar "hasta la extenuación" con otros grupos para sacar adelante sus iniciativas, pero ha afeado a PP y Vox que consideren que el mercado de la vivienda no necesita intervención.

También se ha referido a las discrepancias con Junts, cuya posición sobre el funcionamiento del mercado de la vivienda mantiene una "discrepancia importante" con la del Gobierno.

El presidente ha concluido que el Gobierno "no va a parar" y ha defendido que el paquete aprobado este martes permitirá, "si no resolver", sí "mitigar de manera bastante importante" la crisis de vivienda que afecta a distintos grupos sociales.

APROBACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, los decretos tendrán que ser convalidados en la Diputación Permanente del Congreso, que es una especie de Cámara Baja reducida una vez disuelto el Parlamento por la convocatoria electoral.

Este órgano está conformado por un total de 69 diputados de las diferentes formaciones políticas y, a diferencia del Pleno, la suma de PP, Vox y Junts --partidos que votaron en contra del primero de los decretos-- no representa mayoría absoluta.

En concreto, de los 69 diputados integrados en la diputación, el bloque que apoyó el decreto de medidas de vivienda tiene una mayoría de 35 escaños conformada por PSOE, Sumar, Esquerra Republicana (ERC), Bildu, PNV y Podemos, frente a los 34 diputados de PP, Vox y Junts.

No obstante, el segundo de estos decretos, que regula la renovación automática de los contratos de alquiler, no recibiría mayoría suficiente tampoco en la Diputación Permanente, ya que también contó con el rechazo del PNV, por lo que recibiría 34 votos a favor frente a 35 en contra. De ser así, nunca entrará en vigor pese a haber sido aprobado por el Gobierno, dado que se ha introducido la salvedad de que sólo surtirá efecto si es convalidado por este órgano.

Entrando al detalle de las medidas que incorporan los decretos, el jefe del Ejecutivo ha destacado las desgravaciones a los inquilinos de parte de lo que pagan de alquiler en su declaración de la renta, algo que supondría una deducción de casi 1.000 euros al año para un alquiler medio de 800 euros; además de recordar los incentivos fiscales a los pequeños propietarios que alquilen su casa a precios asequibles.

Igualmente, ha resaltado los 280 millones de euros en avales para fomentar la construcción industrializada de vivienda, la prórroga de hasta dos años de los contratos de quienes están al corriente de pago, o la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones.

Los decretos también vinculan los beneficios fiscales de las socimi al alquiler asequible y obliga a los pisos turísticos a tributar por un IVA del 10%.