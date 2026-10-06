Ayuso recurrirá a "todos los instrumentos jurídicos" para "defender la propiedad privada" del decreto de vivienda

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Hotel Palace, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido este martes de que su Gobierno utilizará "todos los instrumentos jurídicos" a su alcance para preservar "la propiedad privada" si finalmente se convalidan en la Diputación permanente los decretos aprobados por el Consejo de Ministros en materia de vivienda.

A entender de la presidenta, recurrir a la Diputación permanente para aprobar los decretos de vivienda sería una "trampa" para actuar "a espaldas del sentido común" y del Congreso de los Diputados, que el viernes rechazó ambos textos.

Llegado el caso, Ayuso ha advertido, en su intervención en el XXIX Congreso del Instituto de la Empresa Familiar, de que su Gobierno hará uso de "todos los instrumentos jurídicos" a su alcance para "preservar la propiedad privada, el libre mercado, el Estado de Derecho, la sociedad jurídica y la Constitución".

La jefa del Ejecutivo madrileño ha reivindicado la propiedad privada frente a una política del Gobierno central basada en la "lucha de clases". En este sentido, ha sostenido que la vivienda constituye para muchas familias un patrimonio para afrontar otros proyectos y dejar una herencia a los hijos.

"La vivienda, de toda la vida, es la hucha media de las clases medias españolas", ha explicado la presidenta madrileña, que ha acusado al Gobierno de "desguazar" el sistema de vivienda. "Esto solo puede provenir de gente que vive entre palacios, desde las más altas instituciones y a espaldas del pueblo", ha remachado.