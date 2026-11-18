El presidente del Gobierno y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez- Javier Fernández - Europa Press

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que la oferta de vivienda en alquiler se ha reducido "no porque se hayan retirado esas viviendas del mercado, sino porque hoy los contratos son de una duración mayor".

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, el jefe del Ejecutivo ha defendido que el último decreto de vivienda, convalidado ya por la Diputación Permanente, permite "prolongar de manera automática otros dos años más esos contratos de alquiler", con actualizaciones ligadas a "la evolución del IPC".

Al ser preguntado por la falta de apoyos para aprobar la modificación de la Ley del Suelo -destinada a agilizar los trámites burocráticos-, Sánchez ha reconocido discrepancias con Sumar, si bien ha añadido que el Ejecutivo podría haber sacado adelante dicha reforma "conjuntamente" con el Partido Popular.

El presidente ha defendido que durante sus mandatos se han construido "casi un millón de viviendas", de las cuales el 22% es vivienda protegida, subrayando que no importa sólo cuánto se construye, sino también "para quién se construye", pues debe hacerse asequible a amplias capas de la población.

Sánchez ha admitido que puede haber votantes "decepcionados" o "desmovilizados" por cuestiones pendientes en esta legislatura, señalando "singularmente" todo lo relacionado con la vivienda.

PROMETE "LLEGAR ANTES Y MÁS LEJOS" EN VIVIENDA SI GOBIERNA TRAS EL 29N

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha marcado diferencias tanto con "la izquierda" como con "la derecha" respecto al tratamiento fiscal del mercado inmobiliario.

En este sentido, ha abogado por establecer un gravamen específico para "los grandes fondos de inversión, los llamados fondos buitre, o los grandes propietarios", tal y como recoge el programa electoral de su partido, frente a la política dirigida a los pequeños arrendadores.

Para este colectivo, el presidente ha apostado por "incorporar bonificaciones fiscales" para que a los pequeños propietarios y a los inquilinos "les rente, como dicen los jóvenes" y se incentive que puedan "llegar a acuerdos de alquiler de una duración más larga".

Por otra parte, Sánchez ha admitido que la vivienda se ha encarecido el doble que los sueldos y ha señalado que para resolver esta situación es necesario actuar en varios frentes, apuntando en primer lugar a la necesidad de "construir" y, en segundo lugar, a la de "regular".

"La cuestión con el Partido Popular y con Vox, porque estas son competencias compartidas que tenemos con los ayuntamientos y las comunidades autónomas, es que actúan como el perro del hortelano. Ni regulan ni dejan regular", ha denunciado Sánchez.

En todo caso, ha asegurado que si logra conformar una "mayoría progresista" tras las elecciones del próximo 29 de noviembre, "podrán llegar antes y más lejos en materia de vivienda".