Sumar critica que se apruebe una empresa pública de vivienda mientras Sareb "malvende" sus pisos a fondos "buitre"

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, ha criticado que el Consejo de Ministros haya aprobado la creación de una nueva empresa pública de vivienda y al mismo tiempo la Sareb "malvende" sus pisos a "fondos buitre".

El Gobierno ha aprobado este martes la transformación de la Sociedad Mercantil Estatal SEPI Desarrollo (Sepides) en la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial Entidad Pública Estatal.

"No se puede anunciar la creación de una agencia pública de vivienda y al mismo tiempo malvender los pisos de la Sareb a fondos buitre", ha reprochado la portavoz de Sumar en una rueda de prensa este martes.

Asimismo, Martínez ha alertado sobre la problemática "estructural" de la vivienda en España, que ya "no hay quien la pague". "No lo vamos a solucionar con medidas parciales como una empresa pública", ha argumentado la portavoz, para defender a continuación medidas como no dar "ni un euro" de ayudas a estatales a los gobiernos autonómicos del PP que no quieren aplicar la Ley de Vivienda y limitar los precios del alquiler.