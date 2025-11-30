Sumar, ERC y Bildu plantean ayudas de hasta el 100% para aclimatar casas e impuestos para empresas contaminantes

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (d), conversa con la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, y el diputado Oskar Matute durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 13 de noviembre de 2025, en Madrid (Espa - Jesús Hellín - Europa Press

Sumar, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu han registrado una propuesta en el Congreso con la que piden desarrollar ayudas que puedan cubrir hasta el 100% del coste de la adaptación y rehabilitación energética de viviendas y edificios públicos, para garantizar que todos los hogares cuenten con un sistema de refrigeración o aire acondicionado.

Es una petición que los grupos parlamentarios hacen mediante una proposición no de ley registrada para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico y a la que ha accedido Europa Press. Los socios a la izquierda del PSOE piden una batería de medidas para reforzar las políticas públicas para hacer frente a la emergencia climática.

En concreto, piden impulsar la adaptación y rehabilitación energética de viviendas y edificios públicos, combinando soluciones pasivas (ventilación cruzada, sombreamiento, aislamiento y cubiertas verdes) con sistemas de climatización de alta eficiencia y bajas emisiones como las bombas de calor, la aerotermia y la geotermia. En este contexto, plantean la idea de desplegar ayudas de carácter progresivo que puedan cubrir "hasta el 100% del coste de la instalación".

TASA 'ZUCMAN'

Otra de las propuestas que los grupos han plasmado en la proposición no de ley es la de presentar, en el plazo de tres meses, una propuesta fiscal alineada con la 'tasa Zucman', con el objetivo de establecer un suelo impositivo del 2% anual al patrimonio neto de las personas con una riqueza superior a los 100 millones de euros.

A esto se suma un punto para pedir el despliegue de una capa "verde-azul" de infraestructura urbana, de manera que el tendido verde incluya corredores de sombra, áreas verdes, fachadas y techos vegetales; y el azul abarque la renaturalización de ríos urbanos, fuentes públicas, playas fluviales y sistemas de nebulización.

Entre otras propuestas, también se pide al Gobierno a reformular el impuesto extraordinario a las empresas energéticas --que decayó en el Congreso-- en un impuesto ambiental finalista y permanente a los beneficios de las empresas fósiles (extracción, refino, importación). A su vez, se pone sobre la mesa la idea de vincular el Fondo Social para el Clima a la ley de comercio de derechos de emisión, para así blindar política y normativamente el uso de estos fondos para inversiones estructurales en adaptación.

SISTEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES

La propuesta insta al Ejecutivo a establecer un Sistema Estatal de Pago por Servicios Ambientales y de Seguridad, con el objetivo político de que los ecosistemas se conviertan en el Sexto Pilar del Estado del Bienestar.

A renglón seguido, Sumar, ERC y Bildu proponen la protección y restauración de ecosistemas marinos y costeros mediante un plan específico de conservación de posidonias y cetáceos, al tiempo que se reduce el impacto de la actividad turística y de la contaminación, se acaba con la pesca destructiva, y se crean áreas marinas protegidas con gestión participativa.

Las formaciones inciden también en la necesidad de reforzar el compromiso con el 30% de protección marina, incluyendo al menos un 10% de protección estricta, en línea con la Estrategia de Biodiversidad de la UE y las demandas de más de 15 organizaciones ecologistas.

Por último, los grupos proponentes piden impulsar la adaptación climática de las instituciones, promoviendo el relevo generacional y la formación certificada de funcionarios en materia climática; creando bolsas de recursos administrativos y una bolsa interadministrativa de talento climático público; desarrollando una capa administrativa de datos climáticos operativos en acceso abierto e interoperable.