El telefóno 047 de atención ciudadana por el derecho a la vivienda atiende más de 20.000 consultas en 8 meses

Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez - Eusebio García del Castillo - Europa Press

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El teléfono gratuito 047 de atención ciudadana por el derecho a la vivienda recibió hasta finales de agosto un total de 16.786 llamadas y atendió 20.260 consultas desde su puesta en marcha, a finales de enero, ha informado este viernes el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El Departamento que dirige Isabel Rodríguez ha destacado en un comunicado que se trata de "un exitoso balance" de una iniciativa que tiene como principal objetivo ofrecer un canal fiable, unificado, accesible y gratuito de información sobre programas y ayudas a la vivienda, rehabilitación, acceso y alquiler.

Según el Ministerio, los datos acumulados en estos ocho meses muestran la "progresiva mejora" en el funcionamiento del servicio, que registra una media diaria de 109 llamadas atendidas, con una duración media de 7,5 minutos por llamada y un tiempo medio de espera de "apenas" cinco segundos.

Más de la mitad de las consultas formuladas tiene que ver con dudas de inquilinos y arrendadores y con las ayudas al alquiler, que absorben el 52% del total.

En las últimas semanas, además, han aumentado de forma relevante las consultas relacionadas con Casa 47 sobre cuestiones relativas a convocatorias de viviendas de alquiler asequible gestionadas por esta entidad. Así, las consultas sobre Casa 47 ya rozan el 10,5% del total.

En menor volumen se sitúan las llamadas destinadas a resolver dudas sobre la compra de vivienda (4%), la vivienda protegida (3%), las ayudas a la rehabilitación de viviendas (2%) o las comunidades de propietarios (1%).

Dentro de las consultas sobre el alquiler, las dudas más frecuentes tienen que ver con contratos de arrendamiento (obligaciones y derechos de arrendador y arrendatario, prórrogas) y con las ayudas existentes, tanto autonómicas como estatales.

En materia de compra, los ciudadanos preguntan, sobre todo, acerca de ayudas, avales y el procedimiento de compraventa.

En el ámbito de la vivienda protegida, la mayor parte de las cuestiones tienen que ver con el registro de demandantes o con los requisitos de compra de este tipo de vivienda, señala el Ministerio.

CONSULTAS SOBRE DESAHUCIOS Y OCUPACIÓN

Por su parte, las consultas de los propietarios se centran, en buena medida, en las ayudas para mejora de inmuebles, en cuestiones sobre desahucios y ocupación y en el funcionamiento de las comunidades propietarios.

"Los resultados del teléfono gratuito por el derecho a la vivienda refuerzan el objetivo del Ministerio que lidera Isabel Rodríguez de empoderar a la ciudadanía para que pueda defender mejor sus derechos en materia de vivienda a través de un canal de un punto de contacto oficial, visible y de fácil recuerdo", subrayan desde el Ministerio.

Además de responder dudas, el 047 también ofrece asesoramiento y acompañamiento jurídico.

Así, la atención comprende consultas básicas sobre temas generales que afectan a los derechos y obligaciones de la ciudadanía en materia de alquiler, propiedad y convivencia; consultas especializadas sobre casos concretos o ámbitos especializados en materia de vivienda, y consultas que requieren de apoyo jurídico, sobre conflictos que puedan precisar de asesoramiento o acompañamiento legal. En estos casos, se prioriza el empleo de mecanismos de resolución extrajudicial, como la mediación.