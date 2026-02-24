UGT denuncia a las principales plataformas inmobiliarias ante la CNMC por abuso de posición dominante

Archivo - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha registrado una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra las principales plataformas digitales del sector inmobiliario por abuso de posición dominante, ha informado este martes el sindicato en un comunicado.

La denuncia ante Competencia, ha precisado UGT, persigue "sancionar un sistema que monopoliza el mercado inmobiliario" a través de las principales plataformas digitales, lo que ha llevado a un aumento "considerable de los precios de la vivienda en un contexto de crisis habitacional".

La organización que dirige Pepe Álvarez ha explicado que su denuncia se apoya en que los criterios de las plataformas digitales establecen una concentración estructural del mercado inmobiliario "y monopolizan, casi en exclusiva", los servicios relacionados con el mercado inmobiliario 'online', como tasaciones y valoraciones, seguros 'antiokupas', certificaciones energéticas o servicios para consultar la morosidad de quienes van a alquilar la vivienda, entre otros.

UGT señala que estos servicios suponen una integración vertical, donde se controlan varias fases sucesivas de distribución y puesta a disposición del mercado, que venían estando bajo el control de diversas empresas.

"Esto reduce la necesidad de operadores externos, lo que provoca una dependencia económica y uniforma la oferta y la demanda. De esta forma se distorsiona el mercado y la consecuencia inmediata es el encarecimiento del acceso a la vivienda para las personas trabajadoras que cada vez tienen que destinar un porcentaje mayor de su salario para la vivienda", argumenta el sindicato.

Además, UGT advierte de la "asimetría estructural de servicios" que están enfocados, fundamentalmente, a cubrir las necesidades de un solo lado, "fortaleciendo las condiciones de la propiedad y debilitando las opciones de negociación de quienes quieren acceder a una vivienda".

"En definitiva, si se mantiene este desigualdad, se refuerzan y consolidan prácticas ilegales, que el sindicato ya ha denunciado ante Consumo y Vivienda, porque las plataformas no filtran estos anuncios con cláusulas abusivas", expone.

Para el sindicato, uno de los factores del encarecimiento de la vivienda ha sido provocado por este modelo de plataformas digitales "que ha estado al margen de una regulación que vigilara un mercado donde se han beneficiado económicamente de los abusos inmobiliarios".

En consecuencia, UGT propone que se pueda generar un proceso donde se obligue a los anunciantes a cumplir con la normativa, como se ha realizado en la regulación de los pisos turísticos a través del sistema de la Ventanilla Única Digital.

"Es fundamental proteger los intereses de quienes acceden a estas plataformas facilitando información sobre sus derechos y, por parte de las plataformas, eliminar los anuncios ilegales y hacer que la propiedad corra a cargo de los costes de intermediación", concluye.