La vivienda se encarece un 13,1% al cierre del año, según Tinsa

La vivienda se encarece un 3,5 % trimestral y es un 13 % más cara que hace un año. - TINSA

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la vivienda nueva y usada en España se situó en 2.091 euros por metro cuadrado en el cuarto trimestre de este año, un 3,5% más que el trimestre anterior, y un 13,1% por encima del nivel de hace un año, impulsado por el dinamismo de los focos de empleo y los enclaves turísticos.

En términos reales (descontando el efecto de la inflación), el aumento interanual es de un 10%, según Tinsa.

El año finalizará con un volumen aproximado de 550.000 transacciones -el 50% financiado por hipoteca, cuya cuota media es de 795 euros mensuales-, lo que revela una ralentización del ritmo de crecimiento de las compraventas que podría indicar "un escenario de demanda próxima a máximos".

La directora del servicio de estudios de Tinsa by Accumin, Cristina Arias, apunta para 2026 a un escenario de estabilización de la demanda en torno a los niveles actuales, apoyada en "la creación de hogares y la finalización del traslado de las pasadas reducciones de tipos de interés al coste hipotecario en un entorno de resistencia del empleo, moderación de la inflación y normalización de la tasa de ahorro de los hogares".

Según Arias, los tipos de interés de referencia se situarán en torno al 2% y los precios continuarán creciendo entre 5% y 10% en el actual contexto de "escasez de oferta de vivienda, en línea con una gradual estabilización de la demanda y la progresiva aunque aún insuficiente incorporación de viviendas al parque".

Considerando el año en conjunto, el precio de la vivienda nueva y usada se ha incrementado de media un 10,7% en 2025, con un crecimiento más intenso de los precios en el segundo semestre. Esta variación multiplica por tres el crecimiento medio de 2024 (+3,5%).

Pese al aumento de los precios de la vivienda, el restablecimiento del poder adquisitivo de los hogares y la moderación del coste hipotecario experimentados en los últimos dos años ha permitido mantener la tasa de esfuerzo de compra en España en un 34% de la renta disponible, un nivel considerado, según Tinsa, razonable.

Sin embargo, Arias destaca que "el crecimiento intenso del precio residencial por encima de la inflación durante 2025 comienza a apuntar hacia un leve cambio de tendencia en este indicador".

El valor medio de 2.091 euros por metro cuadrado en el cuarto trimestre es un 3,3% inferior al máximo alcanzado en el cuarto trimestre de 2007. Desde el mínimo registrado en verano de 2015, el precio en España se ha encarecido casi un 63,8%.

Descontando el efecto de la inflación, este valor medio se sitúa aún 33% por debajo del máximo de 2007 y 29% por encima del mínimo de 2015.

PRECIOS POR REGIONES

Según Tinsa, los precios residenciales intensifican su crecimiento respecto a un año atrás de forma generalizada

En concreto, las Comunidades Autónomas de Madrid (+19,6%), Comunidad Valenciana (+15,9%), Cantabria (+15,8%) e Islas Baleares (+14,1%) son las regiones donde más ha aumentado el precio de la vivienda nueva y usada en España, según las tasaciones de Tinsa by Accumin, mientras que en el extremo contrario, se sitúan Ceuta y Extremadura, con crecimientos inferiores al 5%.

Las variaciones trimestrales reflejan avances, según Tinsa, entre un 0,7% y 4,3%, una banda similar al trimestre anterior.

Asimismo, las capitales de provincia son el foco de las mayores tensiones de precios de forma generalizada en todo el territorio. Del total de 52 capitales, se supera el 10 % de variación interanual en 20 de ellas, frente a las 15 del trimestre anterior.

En concreto, las que más han aumentado sus precios son Madrid (+20,9%), Valencia (+17,5%), Palma de Mallorca (+15,3%), Murcia (+14,9%), Alicante (+14,7%), Santander (+14,3%) y Granada (+14,1%).

Los dos mayores polos de empleo, Madrid y Barcelona, han intensificado el crecimiento interanual de precios respecto al trimestre anterior: +20,9 % y +8,3%, respectivamente, frente +19,5% y +7,4 % en el trimestre precedente.