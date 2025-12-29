La vivienda seguirá tensionada el próximo año debido a su regulación y la falta de oferta, según Tecnotramit

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vivienda seguirá tensionada el próximo año 2026 debido a su regulación y la falta de oferta, así como a la volatilidad emocional, según señala la firma de servicios a entidades financieras y compañías inmobiliarias de España y Portugal, Tecnotramit.

Así, tal y como ha destacado la compañía en un comunicado este lunes, la actual tensión del mercado residencial "no puede explicarse únicamente desde variables económicas", ya que la falta de oferta convive con dinámicas comportamentales que distorsionan decisiones y expectativas.

"Sesgos como el anclaje, el FOMO (miedo a quedarse fuera por sus siglas en inglés) o la imitación social incrementan la ansiedad de acceso y aceleran operaciones, incluso cuando algunos indicadores muestran mejoras", advierte Tecnotramit.

POLÍTICAS PÚBLICAS DEBEN EVITAR LA "TRAMPA DEL CORTO PLAZO"

En este sentido, el consejero delegado de la empresa y economista y doctor en Psicología Económica Vicenç Hernández Reche ha apuntado que "los precios no solo responden a oferta y demanda, sino también a emociones, expectativas colectivas e incentivos mal diseñados". En este contexto, el directivo subraya que las políticas públicas deben evitar la "trampa del corto plazo", en la que la urgencia política conduce a medidas visibles pero contraproducentes.

En concreto, el experto señala que las administraciones deben combinar ayudas inmediatas con una planificación estable que incremente la capacidad productiva del sistema, teniendo en cuenta el suelo disponible, la seguridad jurídica, la colaboración público-privada y estabilidad normativa. "El gran desafío es que la vivienda exige políticas de ciclo largo en entornos electorales de ciclo corto", ha resaltado.

Asimismo, la compañía ha explicado que la falta de producción continúa siendo el principal cuello de botella, ya que los costes crecientes, la falta de mano de obra, la rigidez administrativa y las normativas cambiantes ralentizan el desarrollo de nuevos proyectos. A lo que se suma la "resistencia social a nuevas promociones y una fragmentación institucional que dificulta la coordinación".

AGILIZAR LICENCIAS Y PROFESIONALIZAR LA GESTIÓN URBANÍSTICA

Para revertir esta situación, Hernández Reche propone agilizar licencias, profesionalizar la gestión urbanística, estabilizar el marco regulatorio y liberar suelo de forma planificada. "Sin una acción integral y medible, la oferta nunca alcanzará el ritmo que exige la demanda", ha afirmado.

Igualmente, Tecnotramit ha asegurado que la estabilidad normativa es también "clave" para atraer inversión. Al hilo, el ejecutivo ha recalcado que los inversores no rehúyen el riesgo, sino la incertidumbre no cuantificable, por lo que considera "imprescindible" consolidar reglas estables, seguridad jurídica, transparencia y marcos fiscales previsibles.

Dicha estabilidad, indica, reduce la prima de riesgo, acelera decisiones y multiplica la entrada de capital internacional.

Asimismo, Hernández Reche observa oportunidades claras en el 'build-to-rent', la rehabilitación energética y los mercados regionales en expansión, donde la demanda internacional sigue siendo un motor relevante.

Mirando al futuro, Tecnotramit identifica tres variables decisivas para construir un mercado residencial más equilibrado: regulación estable y coordinada, mayor capacidad de producción y diversificación de la oferta, y un uso intensivo de datos y tecnología que reduzca la volatilidad emocional del mercado.

La digitalización, el PropTech y nuevas vías de financiación -como private credit o tokenización- contribuirán, a juicio de la firma, a un sector más eficiente, previsible y menos condicionado por percepciones sesgadas. "Un mercado basado en información fiable y reglas claras es más accesible y resiliente", ha concluido Hernández Reche.