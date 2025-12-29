Vivienda publica una guía para ayudar a las administraciones a agilizar la tramitación de licencias

Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. - Edu Botella - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado la 'Guía de Recomendaciones y Buenas Prácticas en materia de Licencias Urbanísticas en el Ámbito Residencial' para ayudar al conjunto de las administraciones a simplificar y agilizar la tramitación de licencias.

El objetivo es que los procedimientos de licencia o autorización para las actuaciones de obra nueva o de rehabilitación edificatoria residencial se realicen con la máxima agilidad, sin menoscabo del control legal y técnico.

Esta iniciativa se recoge entre los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (PRTR) y está encaminada a ofrecer orientaciones prácticas y ejemplos de experiencias y buenas prácticas para reducir plazos, mejorar la transparencia y reforzar la colaboración interadministrativa.

Entre las medidas que plantea la guía figuran la digitalización de expedientes, la colaboración interadministrativa y la estandarización de criterios en etapas clave como la identificación de la modalidad del trámite de licencia o autorización, la presentación de solicitudes, la gestión y tramitación administrativa, el control de legalidad, los compromisos de calidad y la implicación de agentes y profesionales en los procedimientos.

En total, se incluyen 20 recomendaciones clave y varios casos prácticos desarrollados por comunidades autónomas y entidades locales, que plantean soluciones en las que la innovación y la cooperación institucional pueden reducir significativamente los tiempos de tramitación, asegurando la máxima transparencia en los procedimientos.

En la elaboración de la guía se han considerado diferentes aportaciones y trabajos desarrollados por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), así como de las diferentes comunidades autónomas y entidades locales.

SIMPLIFICAR Y AGILIZAR LAS AUTORIZACIONES

Entre las medidas, se recogen, acciones desarrolladas en el ámbito normativo que contribuyen a simplificar y agilizar los procedimientos de concesión de autorizaciones y licencias urbanísticas, que pueden afectar al ámbito residencial.

Asimismo, pautas llevadas a cabo en el plano organizativo o de sistematización de procesos que pueden contribuir a una reducción de los plazos de tramitación, en favor del impulso de la oferta a corto plazo.

También principales líneas de trabajo y colaboración interadministrativa o con diferentes organizaciones o entidades públicas y privadas, orientadas a la optimización de trámites en materia de licencias en el ámbito residencial.

Desde el Ministerio de Vivienda han destacado que la guía es una iniciativa abierta a nuevas aportaciones para avanzar en esta línea de trabajo, que constituye una materia clave para favorecer el impulso de la oferta de vivienda y el acceso en condiciones asequibles.

Asimismo, la guía incluye un trabajo específico de análisis de 30 municipios españoles situados en distintas localizaciones, recogiendo las referencias principales del marco normativo; la delimitación del régimen de licencia, declaración responsable y comunicación previa; así como algunos contenidos relacionados con la presentación de licencias, incorporando determinados enlaces de información y trámites.