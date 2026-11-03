La AIE advierte a la UE que sus reservas de gas podrían tocar mínimos históricos después del invierno

Archivo - Temporada de invierno en Europa - Sadak Souici/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Internacional de la Energía (AEI) ha indicado que la Unión Europea puede enfrentarse a los niveles de almacenamiento de gas más bajos de su historia una vez concluida la temporada de invierno, lo que dejaría a Bruselas con un margen de actuación limitado en caso de nuevas perturbaciones en el mercado.

La UE inicia esta campaña invernal con las reservas de gas en mínimos desde 2013 y, ante el desgaste previsto durante esta época por el uso de la calefacción, los análisis de la AIE estiman que los niveles de almacenamiento en el Viejo Continente caerán por debajo del 10% de su capacidad operativa para finales de marzo de 2027, bajo el supuesto de condiciones meteorológicas más frías de lo habitual y con el flujo de gas afectado por las interrupciones en el estrecho de Ormuz.

En este contexto, los elevados precios del gas junto con una mayor demanda mundial reducirán las importaciones hacia la UE y exigirán un incremento superior al 20% interanual en la extracción de gas de los almacenamientos en comparación con la temporada de calefacción anterior.

"Esto dejaría al mercado europeo especialmente vulnerable ante cualquier imprevisto, ya sean olas de frío adicionales, fallos técnicos u otras interrupciones en el suministro; dado que la tasa a la que se puede extraer gas de los almacenes tiende a disminuir una vez que los niveles de llenado caen por debajo del 30% de su capacidad operativa", ha advertido la AIE en su último informe mundial sobre la seguridad del gas.

Precisamente, el organismo ha sostenido que una ola de frío tardía, acompañada de una baja generación de energía eólica, aumentaría todavía más el riesgo de volatilidad en los precios y paros en el suministro.

MAYORES NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO EN VERANO

La Agencia Internacional de la Energía también ha puesto sobre la mesa que si Europa se enfrenta niveles mínimos de gas, se verá obligada a recuperarlos durante la temporada de verano, tensionando más al mercado y elevando los precios.

Mientras que el promedio de los últimos cinco años de inyecciones de gas en la UE se ha situado en los 50.000 millones de metros cúbicos (mmc), las necesidades para el año 2027 marcarían entre lso 57.000 y 83.000 mmc, "tasas de inyección muy superiores a la media".

"Unas mayores necesidades de inyección pueden ejercer una presión al alza sobre los precios del gas en el mercado al contado (spot), mientras que unas tasas de llenado más bajas suelen presionar a la baja los precios del gas durante el verano", reza el informe.

No obstante, la AIE baraja también otros escenarios en los que la situación de Ormuz se resuelve a partir del mes de enero y las temperaturas son más suaves en comparación a otros años, factores que permitirían a Europa acabar el invierno en una mejor posición.

En esta línea, la agencia ha señalado que las importaciones de gas desde Europa hacia a la UE disminuirán durante el invierno, con Noruega reduciendo su flujo de gas por interrupciones en su producción, aunque se verá compensado por el incremento de hasta un 4% de las importaciones desde el norte de África. De su lado, no se esperan cambios en el tráfico desde Azerbaiyán y Rusia.