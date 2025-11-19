Aramco anuncia acuerdos con compañías de EEUU por valor de 25.885 millones

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo, ha anunciado 17 Memorandos de Entendimiento (MdE) y acuerdos con un valor potencial total superior a los 30.000 millones de dólares (25.885 millones de euros) con importantes empresas estadounidenses coincidiendo con el Foro de Inversión EEUU-Arabia Saudí 2025, que se celebra en Washington.

Estos MdE y acuerdos se suman a los 34 anunciados el pasado mes de mayo, cuyo valor potencial total ascendía a aproximadamente 90.000 millones de dólares (77.655 millones de euros) para impulsar posibles oportunidades de colaboración con empresas estadounidenses valoradas en alrededor de 120.000 millones de dólares (103.540 millones de euros).

Se espera que los MdE y acuerdos anunciados hoy respalden los objetivos de crecimiento estratégico de Aramco, a la vez que aumentan el valor para los accionistas.

Estos acuerdos abarcan colaboraciones y alianzas en diversas actividades, como gas natural licuado (GNL), servicios financieros, fabricación de materiales avanzados y adquisición de materiales y servicios.

"Esperamos que los memorandos de entendimiento y acuerdos multimillonarios anunciados hoy sirvan de plataforma para seguir avanzando, fortaleciendo la larga trayectoria de colaboración de Aramco con sus contrapartes estadounidenses y generando nuevas oportunidades de creación de valor que fomenten la innovación y el crecimiento", ha afirmado Amin H. Nasser, presidente y consejero delegado de Aramco.