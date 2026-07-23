Los carburantes encadenan tres semanas de subidas y se encarecen hasta un 10% tras decaer la rebaja del IVA

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MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El precio de los carburantes ha encadenado esta semana su tercera subida consecutiva y acumula ya una subida del 10%, en el caso de la gasolina, y de casi el 8%, para el diésel, tras decaer la rebaja del IVA al 10% a principios de este mes.

En concreto, en el precio medio del litro de gasolina, ha repuntado esta semana un 2,59% con respecto a la anterior, para situarse en los 1,581 euros, tocando así máximos desde la semana del 23 de marzo.

Por su parte, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado esta semana en los 1,622 euros, tras encarecerse un 4,7% con respecto a la semana pasada, y se sitúa en niveles de principios de junio, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

Este repunte y cambio de tendencia en los precios de los carburantes se consolida después de que el pasado 29 de junio, el Gobierno, en un Consejo de Ministros extraordinario, aprobara un real decreto ley para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, en el que decaía la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis de marzo.

No obstante, se aprobó la reducción del impuesto especial de hidrocarburos, que supone una rebaja de 15 céntimos/litro en julio, 10 céntimos en agosto y cinco céntimos en septiembre.

La rebaja en la fiscalidad de los carburantes había llevado a que encadenaran cinco caídas y acumularan un descenso de hasta el 11% para el diésel y a tocar mínimos anuales para la gasolina.

Además, la subida de los carburantes de estas semanas se produce a rebufo del alza en los precios del petróleo, con el Brent de referencia europea cotizando este jueves a casi 98 dólares el barril, y el Texas americano a casi 90 dólares.

A pesar de los encarecimientos en estas tres últimas semanas, el precio medio del diésel se mantiene muy por debajo de los 1,883 euros que tocó en la semana anterior a la entrada en vigor en marzo de las primeras medidas fiscales del Gobierno para contener el impacto en los precios de la guerra en Irán.

LLENAR EL DEPÓSITO DE DIÉSEL, 10,45 EUROS MÁS.

Con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 89,21 euros, 10,45 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 78,76 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 86,95 euros, unos 4,89 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 82,06 euros.

A pesar de la tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán, ambos carburantes se han mantenido siempre lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

LOS PRECIOS EN ESPAÑA, MÁS BARATOS QUE LA MEDIA EUROPEA.

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,908 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,962 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,927 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,968 euros.