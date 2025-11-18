Carlos José Ortiz, nuevo director de gabinete de Sara Aagesen

Carlos José Ortiz, nuevo director de gabinete de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - MITECO

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Carlos José Ortiz Bermúdez como nuevo director de gabinete de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, tomando el relevo en el cargo a Laura Martín Murillo.

Ingeniero de Minas del Estado desde el año 2018, Ortiz ocupaba actualmente el puesto de director adjunto del Gabinete de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aunque entre julio de 2021 y hasta noviembre de 2024 ocupó el puesto de director de Gabinete de Aagesen en la Secretaría de Estado de Energía.

El nuevo director de gabinete de la vicepresidenta tercera del Gobierno ha desempeñado distintos puestos en la Administración General del Estado y, en particular, en el Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico contribuyendo a la definición de las políticas de transición ecológica.

Carlos José Ortiz deja su actual puesto a Enrique Ñúñez Puch, tras ser aprobado también este martes su nombramiento en Consejo de Ministros.

Por su parte, Núñez, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, especialidad Transportes (2015), pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 2021.

En el ámbito privado ha trabajado en el sector de la construcción en el área de las obras subterráneas y obras marítimas. Posteriormente, en la Administración General del Estado ha desarrollado su labor en la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Política Energética y Minas.

En 2024 se incorporó como vocal asesor al Gabinete de la Secretaría de Estado de Energía. Desde enero de 2025 y hasta su nombramiento como director adjunto, ejerció como asesor en el gabinete de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.