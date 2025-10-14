La CNMC convoca al sector eléctrico para valorar situación del sistema ante las variaciones bruscas de tensión

La CNMC convoca al sector para valorar situación del sistema eléctrico ante las variaciones bruscas de tensión - CNMC

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha reunido este martes con representantes de empresas del sector eléctrico, como Iberdrola, Endesa, Naturgy o Red Eléctrica de España (REE), para valorar la situación del sistema eléctrico en relación con las variaciones de tensión comunicadas por el operador del sistema en las últimas semanas.

En concreto, en las reuniones han participado la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, así como el vicepresidente del organismo, Ángel García Castillejo, así como la directora de Energía, Rocío Prieto, el secretario del Consejo, Miguel Bordiu, y la vicesecretaria del Consejo, María Ángeles Rodríguez, por parte del regulador.

Por las compañías han acudido a estas reuniones el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; el presidente de Naturgy, Francisco Reynés; y la presidenta de Redeia -matriz de REE-, Beatriz Corredor, y su consejero delegado, Roberto García Merino, entre otros.

También han participado en las reuniones el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) y las asociaciones sectoriales UNEF y APPA Renovables.

En un comunicado, la CNMC señaló que estos encuentros "han permitido escuchar de primera mano las observaciones y propuestas del sector sobre la situación relativa a la seguridad del suministro y a la estabilidad del sistema ante las recientes variaciones de tensión" que REE comunicó la semana pasada al regulador.

Con estos encuentros, la CNMC indicó que "refuerza su compromiso con la transparencia, el diálogo institucional y la participación del sector en la toma de decisiones regulatorias que afectan al funcionamiento y la seguridad del sistema eléctrico".

El pasado miércoles el organismo presidido por Cani Fernández, tras recibir una propuesta de REE y ante el posible impacto en la estabilidad del sistema, acordó por urgencia el trámite de información pública sobre la propuesta de resolución por la que se modifican temporalmente varios procedimientos de operación eléctricos para la introducción de medidas urgentes para la estabilización de la tensión en el sistema eléctrico peninsular español".

La CNMC indicó que plantea que las medidas que se adopten sean "excepcionales y temporales" y que, una vez finalizado el trámite de audiencia, valorará las observaciones recibidas y, en su caso, aprobará la modificación, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Además, añadió que continuará supervisando el sistema y el impacto de estas medidas, "en el marco de sus funciones, como viene haciendo de forma habitual".