Fedea defiende un mecanismo de compensación para las zonas rurales más impactadas por las renovables

Archivo - Energía eólica - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha defendido establecer un mecanismo estatal de transferencia de rentas hacia las zonas rurales que reciben un mayor impacto por el despliegue de energías renovables.

En un estudio realizado por Diego Rodríguez (UCM y Fedea), el 'think tank' considera que la instalación de nuevas plantas de generación renovable tiene efectos positivos -como la creación de empleo o la generación de rentas del trabajo y del capital vinculadas a espacios arrendados y tributos locales-, pero también negativos -efectos paisajísticos y desplazamientos de usos- sobre el territorio en el que se emplazan.

A este respecto, el informe apunta que la cuantía global del fondo sería objeto de decisión política, como ya ocurre en otros ámbitos de compensación a colectivos afectados, aunque sugiere la posibilidad de establecer un mecanismo creciente de compensación en función de la intensidad de la ocupación de espacios.

Además, respecto a los ingresos requeridos para el mecanismo de compensación, cree que la propuesta realizada tiene difícil encaje con el Fondo de Transición Justa, regulado por un reglamento europeo, aunque considera que es posible utilizar parte de los ingresos obtenidos del Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (ETS), bien en su configuración actual o bien ampliado mediante el futuro ETS2.

Así, Fedea estima que, aunque hay obligación de destinar la totalidad de los ingresos obtenidos a objetivos climáticos y de transición energética, los usos reportados por España tanto en 2023 como en 2024 no alcanzan el 40% del total.

Igualmente, el estudio considera que la propuesta se alinea con lo establecido en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética sobre el uso de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático y transición energética.

Asimismo, el informe realiza un análisis de la distribución espacial de las centrales de generación renovable en España utilizando como fuente principal el Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica y concluye que las algo más de 40.000 instalaciones de generación renovable con potencia igual o superior a 20 kilovatios (kW) se localizan en algo más de 3.300 municipios.

Por ello, señala que la asignación de espacios estándar por tipo de tecnología de generación renovable permite analizar cómo se distribuyen los espacios ocupados por el conjunto de las instalaciones renovables en relación con la superficie de esos municipios.

En este sentido, Fedea observa que, si bien una amplísima proporción de los municipios tienen ocupaciones de espacio muy reducidas, existe un pequeño conjunto de municipios donde la ocupación de espacios es relevante.

OCUPACIONES DE ESPACIOS.

En concreto, el 10% de los municipios considerados tendrían ocupaciones de espacios por instalaciones renovables superiores al 5% de la superficie municipal. Ese porcentaje de ocupación se incrementa hasta casi el 25% de la superficie municipal si solo se considera el 5% de los municipios más afectados (166 municipios) y se asigna un mayor espacio de ocupación media a la generación eólica.

Así, el estudio valora que, si bien la asignación de un espacio más amplio para la generación eólica desplaza la distribución de espacios utilizados para el conjunto de los municipios, su efecto sobre la selección de los municipios beneficiarios de la propuesta sería poco relevante.