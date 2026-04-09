La gasolina mantiene su tendencia a la baja esta semana, tras la rebaja fiscal, pero el diésel repunta un 2%

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MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio de la gasolina ha mantenido esta semana la tendencia a la baja que inició tras la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno el pasado 20 de marzo, aunque el del diésel ha subido un 2% con respecto a hace siete días.

En concreto, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado esta semana en los 1,813 euros, frente a los 1,777 euros a que había retrocedido en la Semana Santa, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

En el caso del precio medio del litro de gasolina ha proseguido con las caídas que inició la pasada semana, a rebufo de las rebajas fiscales aplicadas por el Gobierno, y ha bajado un 0,25%, hasta los 1,553 euros.

La pasada semana los carburantes frenaron en seco la espiral alcista que les había llevado a encadenar una decena de semanas de subidas, ante el impacto por la crisis en Oriente Próximo que ha disparado el precio del barril de crudo, y que les hicieron tocar máximos desde mediados de noviembre de 2022, en el caso del diésel, y de principios de octubre de 2023, para la gasolina.

El pasado 20 de marzo, el Ejecutivo, en un Consejo de Ministros extraordinario, aprobó una bajada al 10% del IVA de gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos, así como la reducción al mínimo permitido por la UE del impuesto especial de hidrocarburos y ayudas especiales para los transportistas y el campo, para contrarrestar el incremento de esta materia prima en los mercados internacionales tras las subidas del precio del petróleo por situaciones como el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

POR DEBAJO DE ANTES DE LA REBAJA FISCAL.

Así, a pesar del repunte ya experimentado por el gasóleo esta semana, ambos carburantes se mantienen con unos precios medios por litro por debajo de antes de que entrarán en vigor las medidas el pasado 22 de marzo. En concreto, el diésel es un 3,71% más barato en su precio medio que los 1,883 euros de esa semana, mientras que el precio de la gasolina es un 10,38% inferior a los 1,733 euros de esas fechas.

Con estos precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 99,71 euros, unos 20,5 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 79,2 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 85,41 euros, unos 2,3 euros más que hace un año, cuando superaba los 85,1 euros.

No obstante, ambos carburantes se mantienen todavía lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

LOS PRECIOS EN ESPAÑA, MÁS BARATOS QUE LA MEDIA EUROPEA.

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,879 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,949 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 2,114 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 2,159 euros.