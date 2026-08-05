El Gobierno adjudica 612 millones para 173 proyectos de repotenciación eólica e hidroeléctrica

Archivo - La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha asignado definitivamente 612 millones de euros en ayudas a 173 proyectos de renovación de parques eólicos antiguos y centrales hidroeléctricas de hasta 50 megavatios (MW), que se distribuyen por casi todo el territorio nacional.

Estas ayudas, pertenecientes a la segunda convocatoria del programa Repotenciación Circular (Repoten 2), "darán un nuevo impulso a la modernización del parque renovable y permitirá maximizar la generación de energía limpia, al apoyar 81 iniciativas de sustitución de aerogeneradores y 92 de renovación tecnológica y ambiental de plantas hidroeléctricas de pequeño tamaño, informó el gabinete dirigido por Sara Aagesen.

En concreto, los proyectos beneficiarios del programa sumarán así a la red eléctrica 2.433 MW de potencia eólica y 1.091 MW de potencia hidroeléctrica, logrando una potencia de generación adicional de 3,5 gigavatios (GW), gracias a la renovación de las instalaciones.

En la resolución definitiva aprobada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entidad adscrita al Ministerio, se ha incluido una ampliación presupuestaria del 110% respecto a la consignación inicial para satisfacer la elevada demanda de la convocatoria, financiada con fondos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

MÁS DE 3.700 MILLONES DE INVERSIÓN.

Casi la mitad de las actuaciones seleccionadas, el 47%, corresponden a repotenciaciones eólicas -programa 1, con 551,3 millones de euros de dotación presupuestaria-, mientras que el 53% restante son proyectos de modernización hidroeléctrica -programa 2, con 60,7 millones-. En total, se movilizará una inversión cercana a los 3.750 millones.

Asimismo, más de la mitad de los proyectos de esta convocatoria de ayudas del IDAE incorporarán almacenamiento hibridado -en concreto, el 53%-, lo que sumará al sistema eléctrico nacional 2 gigavatios hora (GWh) de nueva capacidad de almacenamiento, consiguiendo un mejor aprovechamiento de la energía.

REPARTO POR CASI TODA LA GEOGRAFÍA NACIONAL.

Los proyectos seleccionados se reparten homogéneamente por la geografía nacional, llegando a todas las comunidades autónomas a excepción de Baleares.

Destacan los 40 expedientes de Galicia -24 en parques eólicos y 16 en centrales hidroeléctricas-, a los que siguen los 32 proyectos en Castilla y León (13 y 19), los 19 de Castilla-La Mancha (10 y 9), los 17 en Andalucía (10 y 7) y los 15 de Aragón (13 y 2).

Las iniciativas beneficiarias deberán estar ejecutadas antes del 30 de junio de 2030, con posibilidad de ampliación hasta el 31 de diciembre de 2030, según lo establecido en la Orden ministerial que adapta las bases reguladoras de varios programas de incentivos del PRTR de acuerdo con los criterios del esquema de ayudas definido por la Comisión Europea.

La convocatoria se ha desarrollado en régimen de concurrencia competitiva, de manera que, para la asignación de ayudas a los expedientes, se han ponderado criterios de: reducción de la ayuda solicitada, viabilidad administrativa, grado de innovación en el apoyo al sistema eléctrico, ubicación en zonas de Transición Justa y Reto Demográfico, así como criterios de resiliencia que revierten en el fortalecimiento de la cadena de valor nacional y europea.

Los 81 proyectos de repotenciación eólica sustituirán casi 3.000 aerogeneradores antiguos, con una potencia unitaria media de 790 kW, por menos de 500 aerogeneradores nuevos, con potencia unitaria media de 5 MW y con mayor grado de avance tecnológico.

De esta manera, las actuaciones de repotenciación eólica permiten que los parques tengan un menor impacto en el medio ambiente y la biodiversidad del entorno, al disminuir sensiblemente la superficie ocupada, aminorar el impacto paisajístico y reducir al mismo tiempo el riesgo de colisión para las aves.

Además, las instalaciones repotenciadas consolidarán y generarán actividad económica en zonas rurales. Del mismo modo, la modernización de equipos e infraestructuras de generación hidroeléctrica y la incorporación de sistemas de automatización impulsa su eficiencia energética y permite incorporar mejoras de carácter ambiental.

Las subvenciones concedidas en el segundo programa de Repotenciación Circular se suman a la primera convocatoria, en la que ya se adjudicaron 186 millones de euros.