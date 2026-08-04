El Gobierno asigna 433 millones en ayudas del Plan de Recuperación a proyectos de renovables innovadoras

Renovables - MITECO

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha asignado 433,44 millones de euros del Plan de Recuperación (PRTR) en ayudas a 524 nuevos proyectos de implantación de renovables innovadoras como la agrivoltaica, FV flotante, o integrada en infraestructuras, que incorporan almacenamiento en todos los casos.

Asimismo, la resolución definitiva del programa Renoinn 2 incluye además iniciativas de autoconsumo colectivo de las que podrán beneficiarse unos 9.000 usuarios vulnerables, y de climatización por bomba de calor renovable, informó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Con una amplia distribución por toda España, el mayor número de proyectos beneficiarios de subvención se localizan en Cataluña (189), Comunitat Valenciana (69), Extremadura (19) y Andalucía (19).

En total, los 524 expedientes elegidos por concurrencia competitiva entre los mejores presentados aportarán al sistema 1.225,66 megavatios (MW) de generación -mayoritariamente fotovoltaica- y 2.320,72 megavatios hora (MWh) de capacidad de almacenamiento.

El gabinete dirigido por Sara Aagesen destacó que, además de añadir nueva potencia y aportar almacenamiento hibridado, el rasgo diferencial de esta segunda convocatoria, gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), "es el carácter innovador de los proyectos seleccionados y el valor añadido de integrar las energías renovables en el territorio y en distintos sectores productivos, al tiempo que se impulsa el autoconsumo colectivo y el despliegue de la bomba de calor para descarbonizar la climatización".

MÁS DE 880 SOLICITUDES.

Esta segunda convocatoria del programa Renoinn ha recibido 882 solicitudes -frente a las 308 de la primera edición- y se ha tenido que ampliar el presupuesto en un 110% para intentar acoger al máximo número de peticiones.

Si la primera convocatoria se resolvió con ayudas por importe de 148,45 millones a 199 proyectos con una potencia de casi 300 MW de generación y 351,56 MWh de capacidad de almacenamiento, en Renoinn 2 estos datos se han triplicado.

Por su parte, de las cinco líneas de incentivos diferenciadas en el programa Renoinn 2, la que reparte más dotación es la agrivoltaica con almacenamiento, con 234 millones de euros para 118 proyectos; de ellos, 30 en Cataluña, 24 en la Comunitat Valenciana y 16 en Castilla y León.

Más de la mitad de las ayudas de esta línea se han concedido a proyectos en explotaciones agrarias dedicadas a cereales y cultivos arbóreos como olivar y frutales, entre otros, en los que los paneles fotovoltaicos descansan sobre estructuras a más de cuatro metros de altura. El resto se destina a los otros dos subprogramas, de fotovoltaica con cultivo intercalado y fotovoltaica sobre estructuras de dos a cuatro metros de altura.

Además, la resolución definitiva de la convocatoria incluye 29 proyectos de fotovoltaica flotante con almacenamiento, a los que se han asignado ayudas por importe de 37,1 millones de euros. La mayoría optan por la modalidad de autoconsumo y predominan las instalaciones en balsas de riego de uso agropecuario.

CONSUMIDORES VULNERABLES.

También impulsar el autoconsumo colectivo con almacenamiento y la inclusión de usuarios vulnerables es otro de los objetivos del programa RENOINN, que en esta convocatoria asigna 45,7 millones de euros en subvenciones a los 274 expedientes mejor valorados en esta línea específica.

De acuerdo a lo expuesto en las memorias de los proyectos seleccionados, se estima en más de 9.000 el número de consumidores en situación de vulnerabilidad que podrán beneficiarse de las instalaciones financiadas con estas ayudas.