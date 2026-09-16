El Gobierno impulsa las redes eléctricas con una inversión histórica de 17.000 millones a 2030

Archivo - Una torre de distribución de la energía eléctrica - FOMENT DEL TREBALL - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado que la Propuesta de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, actualmente en tramitación, va a suponer una inversión de más de 17.000 millones de euros, "la mayor inversión en redes eléctricas de la historia del país".

En declaraciones en el Congreso de los Diputados, Aagesen subrayó que esta cifra récord representa "un 30% más de lo planteado inicialmente y un 144% por encima de la vigente", y afirmó que es "fruto" de la política energética en un país "de oportunidades y de muchísimo atractivo".

"Se llega a esas cifras debido a que en la anterior planificación, básicamente, las solicitudes de acceso se centraban en generación renovable, mientras que ahora hay muchísimo apetito por electrificar: electrificar puertos, electrificar industrias, nuevas industrias que quieren posicionarse en España. Hablamos de la electrificación también del parque de viviendas", dijo.

En concreto, la propuesta de planificación sometida a audiencia pública contemplaba una inversión de 13.600 millones de euros para cubrir las necesidades del país y cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030, pero tras analizar las 2.566 alegaciones recibidas, ese volumen de inversión ha crecido hasta superar los 17.000 millones de euros.

A finales del pasado mes de julio, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, dando así luz verde a una inversión adicional de 17.900 millones de euros en estas infraestructuras hasta el año 2030, acotando su destino y estableciendo los procedimientos para la elaboración, tramitación y justificación de los planes de inversión de las empresas distribuidoras.

La inversión anual en las redes eléctricas con cargo al propio sistema eléctrico está limitada al 0,065% del PIB en el caso del transporte y al 0,13% del PIB en el caso de la distribución. No obstante, ante la avalancha de peticiones, el Gobierno apostó por incrementar ese volumen de inversión en las redes hasta 2030, siguiendo una senda creciente, para facilitar la ejecución de los proyectos.

En concreto, en las redes de distribución -que afecta principalmente a Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP- se podrán invertir hasta 10.200 millones de euros adicionales -1.020 millones de euros en 2027, 2.550 millones de euros en 2028, 3.060 millones de euros en 2029 y 3.570 millones de euros en 2030-.

En lo que respecta a las redes de transporte -que lleva a cabo Red Eléctrica de España (REE), se podrán invertir hasta 7.700 millones de euros adicionales, en función de la Planificación que finalmente apruebe el Gobierno -700 millones de euros en 2027, 1.850 millones de euros en 2028, 2.300 millones de euros en 2029 y 2.850 millones de euros en 2030-.

LA DEMANDA AGLUTINA EL 41% DE LAS PROPUESTAS.

A diferencia de otras planificaciones anteriores, la demanda es la gran protagonista en esta ocasión, aglutinando el 41% de las propuestas recibidas, seguidas por la generación, con el 40%, y el almacenamiento, con el 19%.

Así, en el nuevo texto, tras la fase de alegaciones, las posiciones de la red de transporte para atender nuevas demandas en la red de distribución han crecido un 52% con relación a la propuesta original, hasta alcanzar las 300, y las posiciones para consumo directo en transporte han crecido un 12%, hasta las 162. Igualmente, se han incrementado un 75% las posiciones previstas para ejes ferroviarios y electrificación de puertos, hasta alcanzar las 59.

Tras la audiencia también ha aumentado el número de subestaciones un 17%, hasta las 193, así como la longitud de las líneas eléctricas previstas, que se eleva un 11% hasta los 6.706 kilómetros, a lo que se añade un incremento del 6% de las redes existentes repotenciadas, hasta los 8.164 kilómetros.