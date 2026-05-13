Greening cierra con éxito una ampliación de capital de 30 millones que destinará a su plan estratégico

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MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Greening ha culminado con éxito una ampliación de capital por valor de 30 millones de euros, lo que le permitirá reforzar el balance y dotarse de mayor capacidad financiera para acelerar la ejecución de su plan estratégico 2026-2030.

La ampliación se ha cerrado en su tramo máximo y se han suscrito el 100% del total de las acciones ofertadas, según ha detallado la firma en un comunicado este miércoles, que ha apuntado que esta operación se enmarca en su "nueva etapa" iniciada tras la presentación de su hoja de ruta para los próximos años, centrada en la transformación de su modelo de negocio, el crecimiento rentable y la generación de caja.

La compañía aspira a consolidarse como una plataforma energética integrada, con mayor recurrencia de ingresos, mayor visibilidad financiera y una estructura más sólida para crecer de forma sostenible.

RESPALDO DEL MERCADO

"El cierre de esta ampliación de capital supone un respaldo muy relevante del mercado al proyecto de Greening en un contexto complejo para la industria energética", ha señalado, remarcando que, de hecho, se trata de la primera operación de este tipo dentro del sector en lo que va de año.

La transacción ha contado con la participación de distintos perfiles de inversores, entre ellos sociedades de capital riesgo europeas, vehículos de inversión colectiva, inversores minoritarios, 'family offices' y accionistas actuales de Greening y EiDF.

Los fondos obtenidos permitirán a Greening avanzar en las principales líneas de transformación definidas en su plan estratégico 2026-2030: autoconsumo industrial, comercialización de energía, flexibilidad energética y almacenamiento, así como el desarrollo de plataformas complementarias de alto valor añadido y la rotación selectiva de activos.

"El cierre de esta ampliación de capital supone un paso muy importante para Greening y marca un hito clave dentro de la nueva etapa de la compañía", ha destacado el consejero delegado, Pablo Otín, que ha añadido que el proceso ha sido "todo un éxito y están muy orgullosos de que el mercado haya refrendado su plan 'New Greening' orientado en el foco, la disciplina financiera y la creación de valor".

Greening presentó recientemente su plan estratégico 2026-2030 con el que prevé alcanzar en 2030 unas ventas superiores a 139 millones de euros y un Ebitda de 35 millones. La compañía ha definido España e Italia como mercados prioritarios e impulsará tres palancas adicionales de creación de valor: la rotación de activos en Estados Unidos, una plataforma de biometano y una compañía líder en el reciclaje de paneles fotovoltaicos.