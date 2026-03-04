El grupo de expertos europeos presentará el próximo 20 de marzo su informe definitivo sobre el apagón

Varios tendidos eléctricos, a 6 de febrero de 2026, en Madrid (España) La demanda de electricidad en España creció "poco más del 3%" en 2025, tras un incremento del 2,3% en 2024, mientras que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anticipa un aument - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo de expertos europeos de la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Electricidad (Entso-E) publicará su informe final sobre el apagón del 28 de abril de 2025 en España y Portugal el próximo 20 de marzo.

En este nuevo documento, Entso-E presentará las principales conclusiones de su investigación, incluyendo las causas del apagón y recomendaciones para prevenir incidentes similares en el futuro.

En octubre del año pasado, y tras cinco meses recopilando información de Gobiernos y agentes implicados, la investigación europea ya presentó un primer informe "factual" sobre el 'blackout' del sistema eléctrico peninsular del pasado 28 de abril, con el que buscaba ofrecer "una explicación técnica y objetiva de lo sucedido" mediante la recopilación de los hechos.

Entonces, ya calificó este apagón como "el más grave en Europa en los últimos 20 años", y el primero bajo un modo de "sobretensiones en cascada", aunque eludió señalar culpables.

"Esto nunca ha sucedido antes en Europa, y esto lo sabemos con certeza", aseguró en un briefing con la prensa el presidente del Comité de Entso-E, Damian Cortinas, respecto a ese efecto de cascada de sobretensión que originó el colapso del sistema eléctrico peninsular, añadiendo que aunque no se dispone de toda la información de todos los países del mundo, "no se ha encontrado ninguna mención de este tipo de apagón en ningún lugar del mundo".