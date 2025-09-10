Iberdrola pide "ajustes" en el cierre nuclear y avisa de que el 92% de su red eléctrica está "copado"

El consejero delegado de Iberdrola, Mario Ruiz-Tagle, durante el 'X Foro Energía: La energía como eje estratégico de la competitividad europea', a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El X Foro Energía es un evento anual organizado por elEconomi - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha abogado por hacer "ajustes" en el calendario de cierre previsto para el parque nuclear en España, fijado actualmente para el periodo entre 2027 y 2035, y ha revelado que el 92% de los nudos de la red de distribución eléctrica de la compañía están "copados".

"Las empresas estamos disponibles para conversar sobre una revisión del calendario de cierre --de las centrales nucleares--", ha considerado este miércoles Ruiz-Tagle en el 'X Foro Energía' de elEconomista.es, donde también se ha referido a la sobrecarga del sistema eléctrico español, donde el 83,4% de los nudos de distribución ya están saturados.

Por un lado, el consejero delegado de Iberdrola España ha asegurado que "probablemente" no sea necesario alterar toda la agenda de cierre de las centrales nucleares, si bien ha argumentado que se pueden hacer "ajustes". "Tenemos los precios de generación nuclear más baratos de Europa, en torno a 70 euros", ha defendido.

"Sin nucleares vamos a tener un sistema mucho más inestable", ha lamentado Ruiz-Tagle, quien considera que, de este modo, sería "más difícil" controlar tensiones en un sistema eléctrico como el español.

El consejero delegado de Iberdrola España ha revelado que, en el caso la compañía, el 92% de sus nudos de red están "copados". "Esa es la realidad. Es que esa es la foto. Más transparencia, imposible", ha señalado.

En este contexto, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, quien también ha participado en las jornadas, ha advertido de que la sobrecarga del sistema eléctrico, donde el 83,4% de los nudos de distribución ya están saturados, limita el desarrollo industrial y pone freno a proyectos estratégicos que podrían situar a España a la cabeza del sector energético europeo.

Los mapas de capacidad hechos públicos este martes por UFD (Naturgy) y la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), a la que pertenecen Endesa, Iberdrola y EDP España, revelan que esta saturación impide conectar la nueva demanda eléctrica.

Según las grandes eléctricas, esta saturación refleja el incremento de solicitudes de acceso y conexión de demanda derivado del desarrollo y aparición de nuevos agentes, junto con la regulación de la red de distribución, "que ha seguido en los últimos años un ritmo inversor y unos criterios distintos a los que exigía al crecimiento de la demanda, mucho más intenso y concentrada en determinados puntos".

"De cada 100 megavatios (MW) que se nos pedían, pues dábamos 10. Porque esa es la capacidad de red que nos queda", ha avisado Ruiz-Tagle, quien ha destacado que Iberdrola ha hecho un esfuerzo "enorme" invirtiendo todos estos años para electrificar, lo que les ha llevado a conceder el 92% de la capacidad de su red.