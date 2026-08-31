El precio del petróleo sube a más de 90 dólares tras los ataques de EEUU en el estrecho de Ormuz

1113117.1.260.149.20260831080027 Archivo - Un destructor lanzamisiles estadounidense en aguas del Golfo Pérsico - CENTCOM EN X - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía casi un 3% a primera hora de esta mañana, hasta rebasar los 90 dólares por barril, tras los ataques lanzados por Estados Unidos (EEUU) sobre la isla de Larek, una isla iraní situada en el estratégico estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico.

Por su parte, el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 2,6%, hasta sobrepasar los 85 dólares por barril.

La televisión qatarí Al Jazeera ha informado, citando a un responsable estadounidense bajo condición de anonimato, de que Estados Unidos ha atacado dos lanzacohetes de la Guardia Revolucionaria ubicados en Larek.

Los cohetes estaban siendo preparados para lanzar minas navales en el estrecho de Ormuz, ha explicado la fuente. "Nuestras fuerzas han completado el desminado de las rutas mercantes internacionales del estrecho de Ormuz", ha señalado, antes de advertir de que están monitorizando la zona y están "listos" para "proteger el libre tránsito comercial a través del estrecho de Ormuz".

Horas después, el Mando Central (CENTCOM) de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que coordina a las fuerzas militares norteamericanas en Oriente Próximo, han reivindicado una "acción limitada y precisa" dirigida contra "unidades de minado de la Guardia Revolucionaria Islámica que representaban una amenaza inminente", tachando de "absolutamente falso" que tal acción pueda constituir un "acto de agresión".

"Irán ha creado la amenaza y el Ejército estadounidense la ha eliminado para proteger a marineros civiles, navegación mercante y la libre circulación del comercio mundial", ha argüido el CENTCOM en una publicación en redes.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto estratégico después de que Irán cerrara el paso al petróleo del golfo Pérsico en represalia a los ataques de Israel y Estados Unidos.

Al menos dos personas han muerto y dos más han resultado heridas en un ataque estadounidense sobre la isla de Larek, una isla iraní situada en el estratégico estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico.

La agencia de noticias iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informó en la noche del sábado de que un dron atacó la zona y causó al menos dos muertos citando "fuentes no oficiales".

Más tarde, la Guardia Revolucionaria confirmó en un comunicado que había "mártires y heridos" entre sus combatientes como consecuencia de un ataque del "enemigo estadounidense-sionista" y advirtió de que habrá un "castigo".

IRÁN TOMA REPRESALIAS Y ATACA DOS BASES AÉREAS

Como respuesta al ataque del Ejército de Estados Unidos contra la isla de Larek, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado este lunes que ha lanzado ataques contra cazas de Estados Unidos en las bases aéreas Rey Huseín y Al Azraq, ambas en Jordania, horas antes de que el Ejército iraní haya comunicado otro ataque contra helicópteros y tropas estadounidenses en la base de Al Minhad, sita en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria ha lanzado misiles balísticos contra la infraestructura técnica y de mantenimiento y las bases de despliegue de aviones de combate enemigos en las dos bases aéreas estadounidenses, Rey Huseín y Al Azraq, en Jordania", ha afirmado la misma, en la madrugada de este lunes, en un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada al propio cuerpo militar.

La Guardia Revolucionaria ha defendido el bombardeo como "respuesta a la agresión aérea del enemigo estadounidense-sionista en la isla Larek", donde apenas unas horas antes el propio ente ha reconocido combatientes muertos y heridos. "Cada disparo recibirá una respuesta aún más aplastante", ha advertido.

Al mismo tiempo, la Guardia Revolucinaria Islámica de Irán ha afirmado este lunes que un "superpetrolero" ha sido "incendiado" al impactar contra "dos minas navales" tras intentar cruzar por la "ruta ilegal del sur del estrecho de Ormuz", establecida por Estados Unidos para el tráfico marítimo por el estratégico paso.

"Un superpetrolero que intentaba transitar por la ruta ilegal al sur del estrecho de Ormuz se ha incendiado y ha quedado completamente inmovilizado tras chocar con dos minas navales", ha señalado la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a este órgano militar.

Las autoridades iraníes se han pronunciado en repetidas ocasiones contra la viabilidad del tránsito marítimo a través del corredor sur del estrecho de Ormuz.

De hecho, el pasado martes, al anunciar un compromiso con Omán para la gestión del tráfico por el estratégico paso, Teherán aseguró que el pacto incluye el cierre de esta ruta, que Estados Unidos alega controlar, según declararon al portal de noticias Axios dos funcionarios estadounidenses que destacaron el transporte de 10 millones de barriles de petróleo diarios.

El Ejército de Estados Unidos ha afirmado este domingo haber desviado más de 80 buques comerciales, así como inmovilizado tres embarcaciones y abordado otras dos, en el marco de su bloqueo naval contra los puertos y costas de Irán.

"A fecha de 30 de agosto, las fuerzas del (Mando Central del Ejército de Estados Unidos) CENTCOM han desviado 83 buques comerciales, han inutilizado tres y han abordado dos para garantizar el cumplimiento del bloqueo", ha señalado la autoridad castrense en un mensaje en redes.