La producción de electricidad renovable alcanzó el récord del 57,2% en 2024, con el sorpasso de solar a eólica

Las renovables crecieron un 11,9% el pasado año como resultado del incremento de generación hidroeléctrica y fotovoltaica

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La producción de electricidad renovable alcanzó el récord del 57,2% durante 2024, año en el que también se registró el primer 'sorpasso' de la energía solar a la eólica, según ha informado este lunes el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico durante la presentación del 'Balance Energético 2024'.

En concreto, la producción renovable creció un 11,9% el pasado ejercicio como resultado del "fuerte" incremento de generación hidroeléctrica (+37,6%) y fotovoltaica (+23,7%).

Además, por primera vez, la energía solar fotovoltaica superó en potencia instalada a la eólica, en parte gracias al auge del autoconsumo, que cerró el año con un volumen de instalación de 8.256 megavatios (MW), de acuerdo con la recopilación estadística que la cartera liderada por Sara Aagesen ha realizado por primera vez.

EL PESO DEL GAS DISMINUYÓ UN 4,6% EN LA MATRIZ PRIMARIA

Asimismo, el peso del gas disminuyó un 4,6% en la matriz primaria -un 23,4% en la electricidad-, y el consumo de productos petrolíferos aumentó un 5,6% por la mayor movilidad, al tiempo que el peso del carbón en la cesta eléctrica se quedó en un "marginal 1,2%, cubriendo necesidades puntuales de operación del sistema eléctrico".

Como resultado de dicho "avance en la descarbonización durante 2024, las emisiones de efecto invernadero del sector eléctrico descendieron un 16,8% con relación a 2023, acumulando un retroceso del 75,7% desde 2007, año en el que se registró el máximo consumo energético".

Gracias a ello, las emisiones totales del país bajaron en 1,5 millones de toneladas, lo que sitúa a España en valores del 6,3% de reducción frente a 1990, y del 38,5% frente a 2005.

Este avance se sustenta en el mayor peso de la energía renovable, que fue la fuente con mayor crecimiento, con un 6,2% de la producción primaria.

MENOS EMISIONES DE EFECTO INVERNADERO

En este sentido, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha señalado que "la economía española no sólo crece con fuerza y lo va a seguir haciendo, sino que lo hace con menos emisiones de efecto invernadero, con menos dependencia de los mercados internacionales, con precios más competitivos y de un modo más eficiente, consumiendo menos energía para crear más riqueza".

"El fomento de las renovables y la electrificación de la economía está en la base del sólido crecimiento que estamos experimentando", ha añadido. En este sentido, el aumento del PIB del 3,5% el pasado ejercicio econóimico coincide con una "positiva reducción" del 1% de la intensidad energética primaria y una leve subida de la intensidad energética final (+0,6%).

En la industria se aprecia esta "mayor eficiencia" de la economía, ya que el sector manufacturero y la construcción incrementaron su consumo de energía final un 0,8%, si bien su actividad económica crece con "mucha más fuerza". En el conjunto del país, el consumo de energía primaria creció un 2,1%, hasta las 117.452 kilotoneladas (Ktep).

Por sectores, el crecimiento de consumo de energía primaria se dio exclusivamente en el transporte, si bien se trata, según ha detallado el departamento de Transición, de un sector "en plena transformación, con varias medidas de calado en curso, como las nuevas obligaciones de mezcla de combustibles renovables en los carburantes".

"Además, se produce en un contexto en el que se duplican las matriculaciones de vehículos electrificados -crecen un 98% en lo que va de 2025-, por las medidas ya adoptadas y el despliegue de los más de 34.000 puntos de recarga disponibles en tiempo real en el Mapa de Red de puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos (REVE)", ha concluido el Ministerio.