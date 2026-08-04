Las renovables registran en julio un nuevo máximo de producción mensual, con 14.699 GWh

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MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las renovables aportaron un total de 14.699 gigavatios hora (GWh) en julio, un 5,8% más que en el mismo mes del año pasado, registrando así un nuevo máximo de producción mensual, según datos de Red Eléctrica de España (REE).

De esta manera, las tecnologías 'verdes' cubrieron el pasado mes el 54,1% del total del 'mix' en España. La solar fotovoltaica lidera la generación por cuarto mes consecutivo con el 28,3%, cuota alcanzada al incrementar su generación un 22,2%, hasta los 7.696 GWh, una cifra que supone un nuevo máximo mensual de su producción a nivel nacional. Esta tecnología ha superado también su récord de producción diaria el 8 de julio, día en el que alcanzó los 278,6 GWh.

Por su parte, la segunda tecnología en el 'mix' en el pasado mes fue el ciclo combinado, con un 20,1%; seguida por la nuclear, con un 18,2%; la eólica, con un 14,4% y la hidráulica, con un 7,6% del total.

Durante el mes de julio, el 72,4% de la generación fue libre de CO2 equivalente, lo que supone un incremento del 7,7% en la cantidad de GWh producidos sin emisiones.

Si se tienen en cuenta datos de producción procedentes de instalaciones de autoconsumo, la participación de las renovables en el 'mix' español asciende en julio al 55,7%, según las estimaciones disponibles.

Mientras, en este mes de julio y con los datos disponibles a día de hoy, se estima que las instalaciones de autoconsumo generaron en torno a los 1.654 GWh.

Asimismo, el operador del sistema señaló que, con el fin de promover un mayor aprovechamiento de la generación renovable, en julio se integró a la red un total de 906 GWh mediante el almacenamiento en baterías y bombeo hidráulico, que proporcionaron de nuevo a la red 510 GWh de energía en este mes. A cierre de julio, estas tecnologías cuentan con 396 GWh de energía almacenada.

En lo que respecta a la demanda eléctrica nacional, aumentó un 3,5% en julio con respecto al mismo mes del año anterior, una vez descontados los efectos de temperatura y laboralidad.

En términos brutos, la demanda fue de 25.144 GWh, un 6,9% superior a la del mismo mes de 2025. En julio, se registró la mayor cantidad mensual de demanda en GWh desde enero de 2008, que fue de 25.742 GWh.

En los siete primeros meses de 2026, se registró un total de 152.588 GWh de demanda eléctrica, lo que supone un incremento del 2,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Si se tiene en cuenta la laboralidad y las temperaturas, este crecimiento se sitúa en el 1,5%.

SE DISPARA UN 11,8% EN BALEARES Y AUMENTA UN 2,8% EN CANARIAS.

En lo que se refiere a los territorios extrapeninsulares, en las Islas Baleares la demanda de electricidad en julio aumentó un 11,8% una vez tenidos en cuenta los efectos de la laboralidad y las temperaturas.

En términos brutos, la demanda mensual se estima en 834.069 megavatios hora (MWh), un 13,8% superior que la registrada durante el mismo periodo del año 2025, marcando un nuevo máximo de demanda.

En los siete primeros meses del año, la demanda de electricidad balear se sitúa en los 3.756.240 MWh, un 4,4% más que en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la producción, el ciclo combinado, con el 57,5% de la energía producida en Baleares, fue la primera fuente de generación de las islas este mes, seguida por la turbina de gas, responsable del 13,1%, y la solar fotovoltaica, con el 11,4% al incrementar en un 21,7% su producción mensual.

Así, las energías renovables crecieron un 17,7% respecto al mismo periodo del año pasado, y alcanzaron una cuota del 13,7% sobre el total del archipiélago.

Durante este séptimo mes del año, el enlace submarino entre la Península y Mallorca contribuyó a cubrir más de una cuarta parte (el 25,3%) de la demanda eléctrica balear.

Por su parte, en las islas Canarias, la demanda de energía eléctrica aumentó un 2,8% en julio respecto al mismo mes de 2025, teniendo en cuenta los efectos de laboralidad y las temperaturas.

En términos brutos, la demanda fue de 806.784 MWh, un 2,6% superior a la de julio del ejercicio pasado. En el acumulado del año 2026, Canarias registra una demanda de 5.142.904 MWh, un 1,4% más que en el mismo periodo de 2025.

En cuanto a la generación eléctrica, el ciclo combinado, con un 38,5% del total, fue la primera fuente en Canarias en julio, seguida por los motores diésel, con el 19,1%, y la eólica, con el 18,8%. En conjunto, en este mes, la producción renovable en el archipiélago alcanzó una cuota del 25,3% sobre el total de energía producida.