La tarifa del gas regulado individual cae un 8,7% el 1 de enero y la vecinal, entre un 5% y un 8%

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tarifa de último recurso (TUR) de gas natural individual sin impuestos bajará a partir del próximo jueves, 1 de enero de 2026, una media del 8,7% en relación al precio establecido el pasado 1 de octubre, principalmente por el menor coste de la materia prima, a pesar de que incorpora el gas estacional de la fórmula de revisión, como sucede todos los inviernos, mientras que la TUR vecinal se abaratará entre un 5,7% y un 8,7%, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

El coste de la materia prima en esta revisión de enero depende del coste del gas de base y del gas estacional, que se incorpora en los meses de invierno.

El coste del gas de base (20,2 euros/MWh) se reduce un 1,7% por la bajada de la cotización del Brent (-2,9%) y a pesar de la depreciación del euro frente al dólar (-0,4%). El coste del gas estacional (27,27 euros/MWh) también es más bajo con relación a la tarifa vigente (-18%) por el descenso de la cotización de los futuros del gas natural.

En concreto, para un cliente medio de la TUR1 -cocina y agua caliente sanitaria- la nueva revisión supone una bajada del 3,7% en su factura anual con impuestos, mientras que para uno de la TUR2 -cocina, agua caliente sanitaria y calefacción- supondrá un descenso del 4,3% y para uno de la TUR3 -pymes-, una caída del 4,8%.

En el caso de la TUR vecinal, el artículo 2 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, creó una nueva tarifa de último recurso de gas natural, aplicable temporalmente a las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y a las empresas de servicios energéticos que les presten servicio. Mediante el Real Decreto-ley 4/2024, de 25 de junio, se amplió su aplicación de manera indefinida.

TUR VECINAL

Para estos consumidores, a partir del 1 de enero, el término variable de la TUR vecinal se reducirá entre un 5,7% y un 8,3%. En concreto, para la TUR 4 el descenso será del 5,7%; para la TUR 5 del 5,7%; para la TUR 6 del 7,1%; para la TUR 7 del 8%; para la TUR 8 del 8,1%; para la TUR 9 del 8,1%; para la TUR 10 del 8,2% y para la TUR 11 del 8,3%.

La TUR de gas natural es una tarifa regulada a la que puede acogerse cualquier consumidor conectado a redes de gas natural de presión inferior o igual a 4 bar y cuyo consumo anual sea inferior o igual a 50.000 kilovatios hora (kWh). Mediante el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, se amplió su aplicación a las comunidades de propietarios y empresas de servicios energéticos que les presten servicio.

La tarifa regulada de gas natural se revisa trimestralmente el primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, produciéndose su actualización siempre que el coste de la materia prima incluido en la tarifa experimente una variación al alza o a la baja superior al 2% respecto al valor empleado en la tarifa en vigor o, en cualquier caso, cuando entren en vigor nuevos peajes o cánones. Su valor se hace público en el BOE.