La UE refuerza los mecanismos para evitar subidas bruscas del precio del carbono en edificios y transporte

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BRUSELAS 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo (Gobiernos) y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo político para reforzar los mecanismos destinados a evitar fuertes subidas del precio del carbono en el nuevo mercado de emisiones que se aplicará a partir de 2028 a los combustibles utilizados en edificios y transporte por carretera y otros sectores (ETS2, por sus siglas en inglés).

El pacto, que deberá ser ratificado formalmente por ambas instituciones antes de su adopción definitiva, modifica las reglas de la reserva de estabilidad del mercado, el instrumento diseñado para intervenir cuando se producen desequilibrios entre la oferta y la demanda de derechos de emisión, con el objetivo de aportar mayor estabilidad y previsibilidad a los precios durante los primeros años de funcionamiento del sistema.

Entre las principales novedades, la UE duplicará de 20 a 40 millones el número de permisos que podrán liberarse cuando el precio del carbono supere los 45 euros por tonelada de CO2 --a precios de 2020--, una medida con la que busca contener posibles incrementos excesivos de costes para consumidores y empresas.

Los negociadores también han acordado que la reserva de estabilidad continúe operativa más allá de 2030 y que la puesta en circulación de estos derechos se produzca de forma más gradual cuando el volumen disponible en el mercado caiga por debajo de los 260 millones, con el fin de evitar oscilaciones bruscas de precios.

Además, el acuerdo prevé revisar en los próximos años el funcionamiento de este mecanismo y evaluar si las medidas actuales son suficientes para proteger a los hogares más vulnerables frente al impacto del nuevo sistema.

El sistema ETS2 forma parte de la legislación climática europea y ampliará el mercado de emisiones a los combustibles utilizados para calefacción de edificios y transporte por carretera. Su entrada en vigor fue aplazada un año y está prevista para 2028.