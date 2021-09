Unef pide que figure en el BOE que la minoración de ingresos no afecta a contratos bilaterales no indexados

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Española Fotovoltaica (Unef), ha dado la bienvenida a la nota aclaratoria emitida por el Gobierno sobre el real decreto ley 17/2021 publicado la semana pasada, en la que aclara que no afecta a las plantas que no hayan integrado el coste del gas ni a los contratos bilaterales no indexados a los precios del mercado y espera que esta aclaración de la normativa se refleje también en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta norma prevé un mecanismo de minoración de la retribución que perciben las tecnologías de generación como consecuencia del efecto amplificador de la espiral de precios del gas natural que se está viviendo en los últimos meses, cuya aplicación había suscitado algunas dudas en los productores del sector de las renovables con contratos bilaterales.

La nota del Gobierno se refiere al artículo 5 del decreto, relativo a la citada minoración, sobre la que aclara que sólo aplica "en una cuantía proporcional al mayor ingreso obtenido por estas instalaciones como consecuencia de la incorporación a los precios de la electricidad en el mercado mayorista del valor del precio del gas natural por parte de las tecnologías emisoras marginales".

Unef deja claro que no es partidaria de la aplicación de medidas como las aprobadas en el citado decreto "por su impacto en la estabilidad y la seguridad jurídica del sector fotovoltaico", aunque se congratula de que los contratos bilaterales no indexados no se vean afectados por la minoración de la retribución y de que la norma potencie los mercados a futuro.

Igualmente, reitera la necesidad de que las medidas que se apliquen sean "proporcionadas" y tengan en cuenta el previsible incremento de las primas de riesgo regulatorio que puedan producir, al tiempo que remarca la importancia de que no tengan continuidad en el tiempo.

La patronal fotovoltaica está convencida de que este sector va a continuar haciendo un gran esfuerzo para poner a disposición de cada vez más consumidores una energía que, además de limpia y barata, es una tecnología básica para impulsar una transición energética competitiva, eficiente y comprometida con un desarrollo ambientalmente sostenible.

"La energía solar -recuerda Rafael Benjumea, presidente de Unef- es la única solución para promover una rebaja permanente en el precio de la electricidad. La intervención en su retribución puede influir de manera negativa en el coste del capital para las inversiones futuras".

Por ello, cree que apostar por la energía solar es la vía correcta para lograr resultados permanentes y a largo plazo que permitan rebajar el recibo de la luz.

"Es una tecnología que puede contribuir a una reducción tanto del precio final de la electricidad como de su volatilidad, al tener una estructura de costes que disminuye la exposición del consumidor final a los precios de los combustibles fósiles y de los derechos de emisión", añade Rafael Benjumea.

La Asociación insiste, además, en que la situación actual de precios eléctricos justifica la necesidad de una revisión al alza de los objetivos fotovoltaicos en el PNIEC.

En tal sentido, considera que sería importante también completar la próxima subasta con la celebración de una nueva convocatoria para incorporar más capacidad fotovoltaica tan pronto sea posible.

Además de su competitividad, la energía fotovoltaica presenta ventajas adicionales frente a otras renovables, como su menor impacto ambiental, la presencia de múltiples actores empresariales y la homogeneidad territorial del recurso, lo que permite ubicar las plantas en emplazamientos cercanos a las subestaciones, minimizando la necesidad de nuevos kilómetros de líneas eléctricas, destaca Unef.

La asociación afirma estar comprometida con el desarrollo "ordenado y positivo" de las plantas solares, tanto desde el punto de vista ambiental como socioeconómico, y busca la excelencia y sostenibilidad en su despliegue.

De ahí que lanzara antes del verano el Certificado de Excelencia en la Sostenibilidad y la Conservación de la Biodiversidad de las plantas fotovoltaicas, que más de 35 proyectos ya han solicitado.