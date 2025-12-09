Iberdrola, elegida sexta mejor web corporativa en Europa, según el ranking de Comprend

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán - IBERDROLA

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola se ha situado en el sexto puesto del ranking de mejores webs corporativas de toda Europa, siendo así la única empresa española en el 'top ten', según el informe Webranking 2025-2026 de la consultora internacional Comprend.

Este estudio, referente en comunicación digital empresarial, elabora una clasificación de 500 empresas tras analizar más de 600 compañías del continente europeo.

Además, por segundo año consecutivo, el sitio web de la energética ha sido reconocido como el mejor del ámbito corporativo en España, según informó la compañía.

En concreto, Iberdrola ha obtenido 87,3 puntos sobre 100, lo que supone un incremento del 10% respecto a la edición anterior y más de un 95% frente a 2020.

A nivel europeo, esta progresión le ha permitido escalar nueve posiciones en la lista Europe 500, hasta colocarse en ese puesto número seis.

La energética señalo que la web del grupo (www.iberdrola.com) destaca con un desempeño cercano o superior al 90% en la mayoría de las 10 secciones en que se divide el ranking, sin bajar nunca del 70%.

La página de Inicio y el área de Sostenibilidad sobresalen con casi la máxima puntuación posible, seguidas de cerca por Gobierno corporativo, Trabaja con nosotros y Accionistas e inversores, todas con muy buenos resultados.

PROGRESO EN TRANSPARENCIA DE LA SECCIÓN DE GOBERNANZA.

El estudio señala también como fortalezas el progreso en transparencia de la sección de Gobernanza, que sitúa a Iberdrola "en una posición sólida frente a sus homólogos y en línea con las crecientes expectativas de los grupos de interés", dijo la compañía.

A través de su Webranking, Comprend realiza un análisis comparativo de las webs corporativas de 638 compañías en Europa seleccionadas por capitalización bursátil en el índice Stoxx All Europe 800.

Cada año desde 1997, la consultora realiza encuestas a analistas, inversores, periodistas y solicitantes de empleo, entre otros, para conocer qué esperan de un sitio web corporativo. Sus respuestas sirven para definir los criterios de evaluación del índice, que incluye un total de 264 parámetros de medición.