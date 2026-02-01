Las cuatro principales empresas de defensa de EE.UU. acumularon casi 600.000 millones en pedidos en 2025

Archivo - Rehabilitación de uno de los tanques Leopard en la planta de Santa Bárbara Sistemas. A 23 de marzo de 2023, en Sevilla (Andalucía, España). La ministra de Defensa, Margarita Robles ha visitado hoy jueves, la fábrica Santa Bárbara Sistemas, perte - María José López - Europa Press - Archivo

Las cuatro mayores empresas estadounidenses del sector de la defensa, es decir, Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman y General Dynamics, acumularon, en conjunto, 675.700 millones de dólares (unos 570.000 millones de euros al cambio actual) en pedidos al cierre de 2025, según los cálculos realizados por Europa Press en base a las cuentas presentadas por las compañías en los últimos días.

Por un lado, al cierre del último trimestre del pasado ejercicio la cartera de pedidos de RTX se situó en 268.000 millones de dólares (unos 225.658 millones de euros), de los que 161.000 millones de dólares (135.563 millones de euros) correspondían al ámbito comercial y 107.000 millones de dólares (unos 90.100 millones de euros) al segmento militar.

Esos 268.000 millones de dólares suponen casi un 23% más que los 218.000 millones de dólares (casi 184.000 millones de euros) que acumuló en pedidos la empresa al cierre de 2024.

La siguiente compañía con mayor cartera de pedidos al término del pasado ejercicio fue Lockheed Martin, con un volumen total de 193.622 millones de dólares (163.030 millones de euros), casi un 10% más que los 176.040 millones de dólares (148.227 millones de euros) del curso previo.

Según reflejan las cuentas de la empresa, que en 2025 registró una caída cercana al 6% de su beneficio neto --hasta 5.017 millones de dólares (4.224 millones de euros--, su cartera de pedidos se divide entre el sector aeronáutico, con un peso del 31% sobre el importe total, los misiles (25,12%), los sistemas de misión (24,64%) y el espacio (20,56%).

En tanto, la cartera de pedidos de General Dynamics culminó el año pasado en 118.046 millones de dólares (casi 99.400 millones de euros), lo que representa un incremento del 30,3% en comparación con los 90.597 millones de dólares (76.284 millones de euros) de 2024.

General Dynamics registró unas ganancias netas de 4.210 millones de dólares (3.545 millones de euros) en 2025, un 11,3% más interanual, y su facturación se elevó un 10,1% en comparación con 2024, hasta los 52.550 millones de dólares (44.248 millones de euros).

Asimismo, Northrop Grumman registró una cartera de pedidos de 95.700 millones de dólares (80.580 millones de euros) en 2025, lo que supone cerca de un 5% más que los 91.468 millones de dólares (77.017 millones de euros) del ejercicio previo.

Northrop Grumman registró unas ganancias netas de 4.182 millones de dólares (3.522 millones de euros) en 2025, apenas un 0,2% más interanual, y su facturación se elevó un 2,2% en comparación con 2024, hasta los 41.954 millones de dólares (35.326 millones de euros).

Esta cifra supone, por ejemplo, en torno al 71% de los 800.000 millones de euros que los países de la Unión Europea prevén movilizar de cara a 2030 para el gasto en defensa en el marco del plan 'ReArm Europe', establecido a raíz de la situación geopolítica actual.