Aemip nombra vicepresidenta a María José Astor, responsable de Litigios de ID Finance

La vicepresidenta de la Aemip, José María Astor. - AEMIP

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Micropréstamos (Aemip) ha nombrado vicepresidenta a María José Astor, quien desde noviembre del año pasado ocupa el cargo de responsable de Regulación y Litigios en ID Finance, la matriz de Plazo y Moneyman, según ha informado este lunes en un comunicado.

Con anterioridad, la vicepresidenta de la patronal fue asesora jurídica en WiZink durante casi 12 años, mientras que también ocupó el mismo cargo en Citibank durante 23 años.

""El nombramiento de María José como nueva vicepresidenta refuerza la apuesta de Aemip por un microcrédito regulado, profesional y plenamente alineado con las mejores prácticas. Su trayectoria en el ámbito jurídico y financiero será clave para seguir avanzando en protección al consumidor y calidad de sector", ha afirmado la presidenta de la agrupación, Alisa Cevere.

La firma ha destacado que Astor posee "amplios conocimientos" en regulación bancaria, procesos de reestructuración de deudas, ventas de créditos, litigios y cumplimiento normativo en campañas de marketing y productos bancarios.