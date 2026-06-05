Aqualia y Fundación Industria firman un acuerdo para impulsar la ingeniería industrial y el talento técnico

El director de Desarrollo de Negocio y Estudios de Aqualia, Juan Luis Castillo Castilla, participando en la mesa redonda 'Gestión del Talento' de CIBITEC26. - AQUALIA

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa de gestión integral del ciclo del agua Aqualia ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Industria para apoyar el progreso de la ingeniería industrial y el fomento del talento técnico en España, conectando el sector empresarial con los retos de competitividad, innovación y formación de la industria nacional.

De esta forma, la alianza ha arrancado con la participación de Aqualia en el VIII Congreso Iberoamericano de Ingeniería y Tecnología (Cibitec26), que se ha desarrollado durante los días 3 y 4 de junio en Madrid.

Asimismo, según han explicado desde Aqualia, el acuerdo cuenta con una vigencia inicial de un año con "posibilidad de prórroga". Así, el documento establece la participación de Aqualia en los fines fundacionales mediante una aportación económica destinada "íntegramente" al desarrollo de las actividades de la Fundación.

Además, Aqualia se compromete a respetar los valores y principios de la Fundación y adherirse a un modelo de prevención penal, código ético y política anticorrupción, entre otros.

Como primer hito de esta alianza, la firma ha participado en Cibitec26, foro desarrollado bajo el lema 'Reindustrialización, competitividad y autonomía estratégica'. Allí se han reunido líderes empresariales, institucionales y académicos para abordar los retos de la industria ante la nueva realidad geopolítica global y la aceleración tecnológica.

El director de Desarrollo de Negocio y Estudios de Aqualia, Juan Luis Castillo Castilla, ha participado en la mesa redonda 'Gestión de Talento', aportando la visión de una compañía que gestiona un recurso "tan esencial" como el agua en más de 19 países, y que ha puesto a la digitalización, la innovación y las personas en el "centro de su estrategia".

"Aqualia es una gran empresa en la que poder hacer una gran carrera profesional. Llevamos 40 años requiriendo ingenieros y así va a seguir siendo", ha manifestado Castillo. En este sentido, ha añadido que compiten con el resto del sector, por lo que tienen que ofrecer un proyecto con "posibilidades de desarrollo y planes de formación".

Además, el directivo ha puesto de relieve la presencia de especialistas de "primer nivel" en España, subrayando que, en un contexto de "estrés hídrico" con menos recursos y mayor demanda, se necesitan ingenieros que, "aparte de aportar conocimientos técnicos, vengan con ideas, ganas y soft skills".

Finalmente, además del Congreso Cibitec, el convenio firmado entre Aqualia y la Fundación Industria incluye la colaboración en otros ámbitos. Entre ellos, las Jornadas Técnicas en sedes del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid en distintas ciudades (que abordan temáticas como la inteligencia artificial, digitalización, sostenibilidad o economía circular), actividades con estudiantes de últimos cursos de ingeniería, y la posibilidad de proponer candidatos para distinciones anuales.